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Polideportivo

Gisela Suligoy tendrá un nuevo mundial de IRONMAN en Francia

Luego de lograr la clasificación en San Juan, la triatleta confirmó su presencia en la competencia de septiembre en Niza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En 2025, tras un destacado segundo puesto en el IRONMAN 70.3 Buenos Aires, Gisela Suligoy cerraba una temporada con resultados sobresalientes: dos podios y la medalla de plata en los All World Awards. Con ese impulso, la santafesina radicada en San Juan había dejado en claro que su foco para este año estaría puesto en el IRONMAN 70.3 San Juan y en el desafío de completar un Ironman full hacia fin de temporada.

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Con ese objetivo, Suligoy llegó a la competencia en la provincia en gran forma y logró una actuación que superó sus expectativas: terminó segunda en su categoría y consiguió una nueva clasificación al Mundial, que se disputará el 13 de septiembre en Niza, Francia. Se trató de su 12° Ironman y de un resultado muy especial, ya que por primera vez pudo subirse al podio en San Juan, algo que venía persiguiendo desde hace años.

“Este 70.3 San Juan lo venía preparando desde el año pasado. Correr en mi ciudad crea un compromiso especial”, contó la atleta, quien también destacó el componente emocional de esta edición, atravesada por cambios personales y deportivos, como la llegada de un nuevo entrenador y grupo de trabajo.

Relató que tuvo su mejor rendimiento histórico en el ciclismo, con un promedio de 36,5 km/h y una mejora de ocho minutos respecto al año anterior, aunque reconoció que el trote fue el tramo más exigente debido al calor. Aun así, con el aliento constante de su entorno, logró sostener el ritmo y asegurar el podio.

“Logré el segundo puesto en mi categoría y la clasificación al Mundial. Siempre trato de dejar a San Juan en lo más alto”, expresó, agradeciendo además el apoyo de la Secretaría de Deporte de San Juan. De cara a lo que viene, adelantó que en los próximos días definirá su planificación con la mira puesta en Francia y, posiblemente, en el Ironman full de noviembre.

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