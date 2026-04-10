Por primera vez, habrá una mesa electoral de Perú en San Juan

El Ministerio de Gobierno colabora en la organización de las Elecciones Generales de la República del Perú que se desarrollarán el próximo domingo 12 de abril en la provincia de San Juan. La convocatoria electoral es organizada por el Consulado General del Perú en Mendoza y está destinada a ciudadanos peruanos residentes en el exterior.

Impresionante Desde el aire, una tripulación sanjuanina mostró la provincia durante la noche: mirá el video

El acto electoral tendrá lugar en el Auditorio Eloy Próspero Camus del Centro Cívico, en el horario de 7:00 a 17:00 horas, conforme a lo dispuesto por las autoridades electorales del Perú.

Durante la jornada, los ciudadanos peruanos habilitados podrán ejercer su derecho al voto para la elección de las máximas autoridades de su país, en un proceso que se llevará a cabo de manera simultánea tanto en territorio peruano como en distintas sedes del exterior.

Desde la Comunidad Peruana de San Juan destacaron la importancia de esta instancia democrática, que permite fortalecer la participación ciudadana y sostener el vínculo de los residentes con su país de origen.

Se recuerda a los votantes que deberán presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI), el cual será válido incluso si se encuentra vencido.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a través de los canales oficiales de la comunidad peruana en San Juan: