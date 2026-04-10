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Educación

Hay fecha para el pago de Conectividad de marzo en San Juan

Este incentivo mensual, destinado a acompañar los gastos de conectividad de los trabajadores de la educación, estará disponible durante los próximos días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cajero plus navideño

El Ministerio de Educación informa que este 11 de abril estará acreditado en cuenta de los docentes el pago correspondiente al beneficio de Conectividad San Juan, correspondiente mes de marzo.

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Este incentivo mensual, destinado a acompañar los gastos de conectividad de los trabajadores de la educación, estará disponible para su retiro mediante cajeros automáticos a partir de la fecha mencionada.

Se recuerda que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.

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