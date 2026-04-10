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Fútbol

FIFA descartó cambiar sedes del Mundial y mantiene a Irán fuera de México

“La FIFA decidió que no podrían cambiarse los partidos de las sedes originales”, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Por Agencia NA
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) decidió mantener las sedes originales de los partidos de la Copa Mundial 2026, descartando así la posibilidad de que la selección de Irán dispute sus encuentros de fase de grupos en territorio mexicano.

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Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la decisión fue abordada en su más reciente reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que se analizó la propuesta de trasladar los partidos de Irán a México.

“La FIFA decidió que no podrían cambiarse los partidos de las sedes originales”, afirmó Sheinbaum, al destacar que ello generaría complicaciones logísticas. La presidenta mexicana reiteró que esa “decisión la tomó la FIFA”.

México será uno de los tres países anfitriones del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá. La Ciudad de México (centro), Monterrey, Nuevo León (norte) y Guadalajara, Jalisco (occidente) albergarán partidos de esta edición, que será la primera en la historia con 48 selecciones y un total de 104 encuentros disputados a lo largo de 39 días.

El partido inaugural se celebrará en el Estadio Banorte (antes Azteca) de la capital mexicana. Sheinbaum también presentó avances de las iniciativas vinculadas al denominado “Mundial Social”, entre ellas la rehabilitación y construcción de 3.612 canchas públicas de fútbol en todo el país, así como el programa “Jóvenes Embajadores del Mundial”.

El Gobierno mexicano ha diseñado una estrategia integral de seguridad para el evento, que contempla el despliegue de más de 111.000 elementos y el uso de tecnología avanzada en las sedes, con el objetivo de prevenir riesgos tanto por el contexto internacional como por desafíos internos en materia de seguridad.

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