A dos meses del Mundial, se encuentran frenadas las ventas de paquetes en agencias de San Juan: los motivos

A tan solo dos meses del arranque del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, la venta de paquetes turísticos hacia el evento se encuentra frenada por los altos costos. En ese sentido, algunos viajeros optan directamente por otros destinos y están los consumidores que prefieren gestionar sus propios viajes y solamente adquieren pasajes o entradas.

En junio arranca la Copa Mundial de Fútbol y los argentinos están expectantes por la celebración internacional. Sin embargo, pocos están comprando los productos ofrecidos por la agencia de viajes para asistir a la actividad. Gabriela Ruarte, vendedora de Turismo Vittorio, contó a Tiempo de San Juan que las operaciones están paradas, aunque manifestó que tiene muchas consultas. Creen que el motivo se debe a los precios que son más caros en comparación al Mundial de Qatar 2022. “Mientras que en Qatar se conseguían entradas por 200 dólares, para este mundial pueden llegar a 1.800, con semifinales alcanzando los 9.000 dólares”, expresó. No obstante, ya tiene vendido el 60% de los cupos disponibles.

Aclaró que la visa para Estados Unidos es un obstáculo mayor debido a las demoras en los turnos. De este modo, comentó que la agencia tiene como fecha límite mayo para emitir los tickets y nominar los cupos, por lo que quienes no tengan la visa difícilmente puedan viajar si inician el trámite ahora. El paquete que brinda Vittorio incluye aéreo internacional desde Mendoza, alojamiento, entradas para los tres partidos de la fase de grupos de Argentina, tres noches en Miami, tres noches en Kansas y estancia en Dallas.

Por su parte Agostina Balmaceda, vendedora de Ismael Yafar, señaló que no están vendiendo muchos paquetes para el Mundial y casi no reciben consultas al respecto. También consideró que es a causa de los valores de los packs. Incluso, muchos terminan prefiriendo viajar a otros destinos antes que al Mundial por una conveniencia de precio. Mencionó como ejemplo una salida grupal a Italia y un crucero por el Mediterráneo de 17 días, con aéreos y todos los servicios incluidos, por USD 6.980. En cambio, un paquete al Mundial que tiene a disposición de servicios terrestres para 13 noches (incluyendo entradas a 3 partidos en categoría 3 y traslados, pero sin aéreos) tiene un valor de 11.170 dólares por persona en base doble.

Por la alta demanda, los valores de los servicios en las ciudades sedes tienden a subir y, por lo tanto, no es recomendable viajar en época del Mundial si no se asiste al evento internacional. “Destinos populares como Miami durante esas fechas es imposible por los precios por las nubes".

Leonardo Caputo de Gestión Turística señaló que en su caso pocas personas han comprado paquetes por sus precios demasiado altos, pero sus clientes prefieren armar su propio itinerario comprando pasajes , alojamiento o entradas por separado. “Los paquetes en sí con entradas son muy caros y no todos han tenido acceso. Creo que la gente lo ha armado más a su medida. La verdad que este es uno de los mundiales más caros de la historia”, expresó. Estos tienen un costo de 10.000 dólares e incluyen los partidos que jugará Argentina en la primera fase.