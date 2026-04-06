El consumo de luz este verano no puso en jaque al sistema eléctrico en San Juan

El mayor nivel de consumo de luz del verano se registró a fines de enero, en medio de jornadas de calor menos extremas que en años anteriores.

Terminó el verano y la distribuidora eléctrica se encontró con un balance positivo: el consumo de luz de los sanjuaninos estuvo por debajo de los picos históricos. Es más, ni siquiera superó los picos históricos en la provincia de hace dos años.

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Según informó la empresa distribuidora Naturgy San Juan, la potencia máxima operada en el período estival -entre los meses de diciembre y febrero- alcanzó los 572,91 megavatios (MW). El registro más alto se produjo el viernes 30 de enero a las 15.45, en coincidencia con el pico de consumo a nivel nacional.

Menos calor que otros veranos

Sin embargo, esta cifra dejó intacta la marca de 2024, que sigue siendo el récord de consumo de verano. Según indicó, en el período 2024-2025, la demanda había trepado a 589,05 MW el 6 de enero, mientras que el récord histórico de la provincia continúa siendo de 621,95 MW, registrado el 2 de febrero de 2024.

Desde la compañía atribuyen este comportamiento a condiciones climáticas menos exigentes. Durante la semana del 26 al 30 de enero de 2026 -cuando se produjo el mayor consumo- las temperaturas mínimas fueron elevadas, con registros de 24°, pero las máximas promediaron los 32°, por debajo de otros veranos recientes.

Cuidar el consumo de luz

En ese contexto, Naturgy destacó la importancia del uso eficiente de la energía eléctrica y reiteró recomendaciones para evitar sobrecargas en el sistema, especialmente en horarios de mayor demanda, que se concentran entre las 14 y las 18.

Entre las sugerencias, la empresa propuso priorizar iluminación LED, evitar el uso simultáneo de electrodomésticos de alto consumo, regular la temperatura de los calefones eléctricos a la que sea necesaria para bañarse o lavar cómodamente para evitar sobrecalentar el agua y planchar o lavar en horarios de menor exigencia para la red, es decir, de 14 a 18.

Además, la distribuidora impulsa la adhesión a la factura digital como una forma de reducir el impacto ambiental y facilitar la gestión del servicio.