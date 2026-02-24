Senado: se conformó el interbloque "Impulso País" con cinco aliados del Gobierno

Se constituyó hoy en el Senado de la Nación el nuevo interbloque “Impulso País”, un espacio integrado por legisladores que provienen de distintos espacios y provincias, pero que convergen en su apoyo crítico a las políticas del Gobierno nacional.

El espacio estará integrado por los tres senadores del PRO: Enrique Goerling (Misiones), Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa); Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos "Camau" Espínola (Corrientes) del bloque Provincias Unidas; Edith Terenzi (Despierta Chubut); y Beatriz Ávila (Independencia–Tucumán).

Los gobernadores que fueron artífices de este nuevo armado son Hugo Passalacqua (Misiones), Ignacio Torres, (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Este reagrupamiento de senadores “con una visión federal y productiva”, según expresaron en el comunicado fundacional, tiene por objetivo “coordinar una agenda legislativa que priorice el desarrollo regional, el trabajo y la búsqueda de consensos racionales en el Congreso”.

“Impulso País se constituye como una herramienta legislativa al servicio del crecimiento de las provincias y el fortalecimiento de las instituciones nacionales”, indicaron en el comunicado.

"Con esta nueva conformación, Impulso País se posiciona como un actor clave en la búsqueda de consensos racionales que permitan superar el estancamiento y proyectar a la Argentina hacia un futuro de desarrollo sostenible", concluyeron.