martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Congreso

Senado: se conformó el interbloque "Impulso País" con cinco aliados del Gobierno

El nuevo espacio estará integrado por tres senadores del PRO, dos de Provincias Unidas, una chubutense y una tucumana.

Por Agencia NA
image

Se constituyó hoy en el Senado de la Nación el nuevo interbloque “Impulso País”, un espacio integrado por legisladores que provienen de distintos espacios y provincias, pero que convergen en su apoyo crítico a las políticas del Gobierno nacional.

Lee además
Carolina Moises
Jugada

Histórico: el oficialismo cede la vicepresidencia del Senado a peronistas aliados y deja afuera al kirchnerismo
patricia bullrich se burlo del peronismo al dejarlo sin autoridades en el senado: ups
Redes sociales

Patricia Bullrich se burló del peronismo al dejarlo sin autoridades en el Senado: "Ups"

El espacio estará integrado por los tres senadores del PRO: Enrique Goerling (Misiones), Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa); Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos "Camau" Espínola (Corrientes) del bloque Provincias Unidas; Edith Terenzi (Despierta Chubut); y Beatriz Ávila (Independencia–Tucumán).

Los gobernadores que fueron artífices de este nuevo armado son Hugo Passalacqua (Misiones), Ignacio Torres, (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Este reagrupamiento de senadores “con una visión federal y productiva”, según expresaron en el comunicado fundacional, tiene por objetivo “coordinar una agenda legislativa que priorice el desarrollo regional, el trabajo y la búsqueda de consensos racionales en el Congreso”.

“Impulso País se constituye como una herramienta legislativa al servicio del crecimiento de las provincias y el fortalecimiento de las instituciones nacionales”, indicaron en el comunicado.

"Con esta nueva conformación, Impulso País se posiciona como un actor clave en la búsqueda de consensos racionales que permitan superar el estancamiento y proyectar a la Argentina hacia un futuro de desarrollo sostenible", concluyeron.

Seguí leyendo

Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week

Empleadas domésticas: se definió un aumento de 3% en dos tramos y bonos de hasta 20.000 pesos

Apertura de sesiones: Después del discurso de Milei, asado en Olivos

Asumió la nueva secretaria de Cultura de San Juan

San Luis: Empresa de capitales británicos cerró y echó a todos sus trabajadores

INDEC: Más de la mitad de las fábricas no puede producir más por falta de consumo interno

Milei celebró los datos de actividad económica que publicó el INDEC

En 5 años, la justicia penal elevó la tasa de resolución y condenó a más de 7.000 sanjuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es sofia correa, la nueva jefa de prensa de baigorri
Justicia

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes
Capital

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes

El médico Miguel Amado y el enfermero José Sebastián Castillo
Se agrava la situación

Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía
Inseguridad

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week
Oficial

Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Vocación y Lealtad: la revista que abre las puertas de la Policía para afianzar su vínculo con la sociedad
Nueva propuesta

"Vocación y Lealtad": la revista que abre las puertas de la Policía para afianzar su vínculo con la sociedad

Boca va por el primer paso en la Copa Argentina: enfrenta a un equipo del ascenso y busca pasar de fase
32avos de final

Boca va por el primer paso en la Copa Argentina: enfrenta a un equipo del ascenso y busca pasar de fase