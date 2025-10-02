jueves 2 de octubre 2025

En sesión ordinaria

Aprobaron por unanimidad el pedido de informe sobre el avión estadounidense en Calingasta

Este jueves, el Concejo Deliberante de Calingasta pidió investigarlos hechos en torno a las circunstancias del aterrizaje del avión relacionado a la Embajada de Estados Unidos que aterrizó en la Pampa del Leoncito el pasado martes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tal como lo adelantó Tiempo de San Juan, el Concejo Deliberante de Calingasta aprobó este jueves en sesión ordinaria el pedido de informe sobre las circunstancias del aterrizaje del avión de la Embajada de Estados Unidos en la Pampa del Leoncito. La decisión fue unánime, luego de recibir el voto positivo de los cinco ediles que integran el cuerpo deliberativo.

El pedido de informe está dirigido principalmente al Poder Ejecutivo provincial, aunque también hay una parte en la que se le pide explicaciones al intendente del municipio, Sebastián Carbajal.

En el documento, el cuerpo legislativo municipal requiere a la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de la Provincia y a Gendarmería Nacional, Escuadrón 26 Barreal, que informen sobre la fecha, horario y circunstancias del aterrizaje; la matrícula, modelo y titularidad de la aeronave; la identidad del piloto y de los posibles acompañantes; así como la procedencia y destino declarado del vuelo.

El Concejo también pidió precisiones sobre la existencia de un plan de vuelo autorizado, la intervención de fuerzas de seguridad en el momento del hallazgo, las medidas adoptadas, y si la aeronave fue retenida, liberada o trasladada. Además, consulta si el hecho se encuentra judicializado, en qué fuero y cuál es el estado procesal de la causa.

Asimismo, los ediles plantean la necesidad de reforzar los controles en zonas rurales y de difícil acceso del departamento, debido a que las características geográficas de la región podrían ser aprovechadas para actividades ilícitas como narcotráfico, contrabando o trata de personas. En ese sentido, se recomienda al Poder Ejecutivo implementar mecanismos de vigilancia, alerta temprana y control aéreo-terrestre en Calingasta.

Por otra parte, se invitó al intendente de Calingasta a remitir sus propios informes o apreciaciones sobre el episodio y sobre la capacidad local para ejercer control territorial. El Concejo fundamentó su pedido en la necesidad de transparencia institucional, resguardo de la seguridad pública y preservación de los recursos naturales.

La historia detrás del misterioso aterrizaje

El martes 30 de septiembre una avioneta de la Embajada de Estados Unidos descendió en la Pampa del Leoncito, en Calingasta, generando sorpresa y preocupación en la provincia. La maniobra se dio en las cercanías del radiotelescopio chino, un proyecto científico que tiene como objetivo la investigación astronómica.

Según confirmó el diputado nacional José Peluc, en la aeronave viajaban dos pilotos que tomaron imágenes del área con la finalidad de anticipar la visita del embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, designado recientemente por el presidente Donald Trump. Si bien las fuentes oficiales señalan que el radiotelescopio no fue inspeccionado, el sobrevuelo y el aterrizaje volvieron a alimentar especulaciones en torno a la disputa estratégica entre Washington y Beijing.

El radiotelescopio comenzó a levantarse en 2011 a partir de un acuerdo entre el entonces gobernador José Luis Gioja y la Universidad Nacional de San Juan con la contraparte china. La antena, de 40 metros de diámetro, fue concebida con fines académicos, pero desde un inicio despertó inquietudes por su posible uso dual. Durante el gobierno de Mauricio Macri, funcionarios norteamericanos realizaron una visita similar, lo que derivó en un freno parcial de las obras, que luego retomaron bajo la gestión de Alberto Fernández.

Hoy el emprendimiento permanece en suspenso. Los últimos componentes aún no fueron liberados de la Aduana, una medida atribuida a disposiciones de la actual administración nacional. En paralelo, la reciente aproximación de Estados Unidos mediante acuerdos financieros con el gobierno de Javier Milei configuró un escenario favorable para que Washington busque mayor acceso a la información del proyecto.

