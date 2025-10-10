La previa sanjuanina que tendrá el baile del Loco Amato en San Juan

Cristian Abel Amato , más conocido como El Loco , uno de los grandes referentes del cuarteto cordobés, vuelve a San Juan con un espectáculo pensado para hacer bailar a todos. Tras su última presentación en el Costanera Predio Ferial durante el festival San Juan Cuarteto, esta vez se presentará en el Club Atlético Trinidad , un escenario que promete acercar a los fanáticos al corazón del cuarteto.

La noche comenzará con la actuación de Roberto Sosa, más conocido como El Yeyo , uno de los artistas locales de mayor trayectoria en la escena sanjuanina. Su repertorio calentará la pista y pondrá a todos a bailar antes de que Amato suba al escenario.

el yeyo.png

El show será el sábado 11 de octubre, exclusivamente para mayores de 18 años, y se espera que convoque a multitudes de cuarteteros ansiosos por el regreso del cantante.

Las entradas anticipadas ya están disponibles: la primera preventa cuesta $10.000, mientras que la segunda y tercera preventa se habilitarán más adelante. Los puntos de venta incluyen: Farmacias Echegaray (Centro y Rawson), Barbería Yaman (Chimbas), LG Electro Bazar (Villa Krause), Heladería Tentación (Chimbas), Kiosko Rawson (frente a Luna Morena), LB Delivery de Bebidas (Media Agua) y Kiosco El Turco (Caucete). También pueden adquirirse en entradaweb.com.

Con la combinación de un referente cordobés y la potencia de la escena local, El Loco Amato volverá a hacer vibrar una de las plazas más cuarteteras de Cuyo, prometiendo una noche que los fanáticos no querrán perderse.