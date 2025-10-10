viernes 10 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Bailalo porque es cuarteto!

La previa sanjuanina que tendrá el baile del Loco Amato en San Juan

Antes del gran show de este sábado de reconocido cantante cordobés, la previa tendrá a un artista local que hará bailar a todos y calentará el ambiente para lo que se viene.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El loco Amato.

El loco Amato.

Cristian Abel Amato, más conocido como El Loco, uno de los grandes referentes del cuarteto cordobés, vuelve a San Juan con un espectáculo pensado para hacer bailar a todos. Tras su última presentación en el Costanera Predio Ferial durante el festival San Juan Cuarteto, esta vez se presentará en el Club Atlético Trinidad, un escenario que promete acercar a los fanáticos al corazón del cuarteto.

Lee además
tiempo pregunta: ¿que preferis... a tu mama o a tu papa? video
Los sanjuaninos respondieron

Tiempo pregunta: ¿qué preferís... a tu mamá o a tu papá?
Parque Solar Guañizuil: Central Puerto avanza con su tercera apuesta fotovoltaica en San Juan. 
Inversiones

La mayor generadora eléctrica del país, Central Puerto, proyecta otro parque solar en San Juan: dónde y cómo sería

La noche comenzará con la actuación de Roberto Sosa, más conocido como El Yeyo, uno de los artistas locales de mayor trayectoria en la escena sanjuanina. Su repertorio calentará la pista y pondrá a todos a bailar antes de que Amato suba al escenario.

el yeyo.png

El show será el sábado 11 de octubre, exclusivamente para mayores de 18 años, y se espera que convoque a multitudes de cuarteteros ansiosos por el regreso del cantante.

Las entradas anticipadas ya están disponibles: la primera preventa cuesta $10.000, mientras que la segunda y tercera preventa se habilitarán más adelante. Los puntos de venta incluyen: Farmacias Echegaray (Centro y Rawson), Barbería Yaman (Chimbas), LG Electro Bazar (Villa Krause), Heladería Tentación (Chimbas), Kiosko Rawson (frente a Luna Morena), LB Delivery de Bebidas (Media Agua) y Kiosco El Turco (Caucete). También pueden adquirirse en entradaweb.com.

Con la combinación de un referente cordobés y la potencia de la escena local, El Loco Amato volverá a hacer vibrar una de las plazas más cuarteteras de Cuyo, prometiendo una noche que los fanáticos no querrán perderse.

Temas
Seguí leyendo

El día que Miguel Ángel Russo salió campeón con Boca en San Juan

La multa por manejar ebrio, sin cinturón de seguridad ni seguro supera el millón de pesos en San Juan

Tal como anticipó Tiempo, confirmaron que en San Juan habrá menos agua en comparación con el año pasado

Video: sorpresa por la aparición de "Michael Jackson" en pleno centro de San Juan

En San Juan repusieron más de 130 pasaportes fallados, y estiman que el número se podría elevar a 500

La cotización del dólar en San Juan, por las nubes: con un oficial a $1.490, el blue se vende a $1.520

¿El viento Sur, protagonista en el finde largo en San Juan?: qué dice el pronóstico

Pista y judo, claves turísticas: Calingasta lidera las reservas mientras el Gran San Juan se prepara para recibir miles de visitantes

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido
Nuevamente en escena

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito
Delitos contra menores

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito

Piden cadenas de oración para una joven sanjuanina que está muy grave
Solidaridad

Piden cadenas de oración para una joven sanjuanina que está muy grave

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan
Informe especial

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan

Te Puede Interesar

Gloria Cimino nos muestra la intimidad de su hogar: su amor por las plantas, el rescate de animales y las manualidades
Paren en Off

Gloria Cimino nos muestra la intimidad de su hogar: su amor por las plantas, el rescate de animales y las manualidades

Por Redacción Tiempo de San Juan
En lo que queda de octubre, el cielo sanjuanino ofrecerá desde lluvias de estrellas hasta conjunciones luminosas. La agenda astronómica para no perderse nada. (Imagen: Observatorio Astronómico Félix Aguilar)
Para alzar la vista

De lluvia de estrellas a un triángulo de luces, agendá los espectáculos del cielo sanjuanino en octubre

Secuestran dos motos con motores adulterados en Chimbas y Rivadavia
Investigación

Secuestran dos motos con motores adulterados en Chimbas y Rivadavia

Los sanjuaninos, ¿ya no invierten en las ferreterías?: el panorama que el sector advirtió y los materiales más vendidos en 2025
Relevamiento

Los sanjuaninos, ¿ya no invierten en las ferreterías?: el panorama que el sector advirtió y los materiales más vendidos en 2025

Escapó, pero no llegó lejos: la policía detuvo a un ladrón sanjuanino de bicicletas
Le salió mal

Escapó, pero no llegó lejos: la policía detuvo a un ladrón sanjuanino de bicicletas