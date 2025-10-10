La previa sanjuanina que tendrá el baile del Loco Amato en San Juan

Cristian Abel Amato, más conocido como El Loco, uno de los grandes referentes del cuarteto cordobés, vuelve a San Juan con un espectáculo pensado para hacer bailar a todos. Tras su última presentación en el Costanera Predio Ferial durante el festival San Juan Cuarteto, esta vez se presentará en el Club Atlético Trinidad, un escenario que promete acercar a los fanáticos al corazón del cuarteto.
La noche comenzará con la actuación de Roberto Sosa, más conocido como El Yeyo, uno de los artistas locales de mayor trayectoria en la escena sanjuanina. Su repertorio calentará la pista y pondrá a todos a bailar antes de que Amato suba al escenario.
El show será el sábado 11 de octubre, exclusivamente para mayores de 18 años, y se espera que convoque a multitudes de cuarteteros ansiosos por el regreso del cantante.
Las entradas anticipadas ya están disponibles: la primera preventa cuesta $10.000, mientras que la segunda y tercera preventa se habilitarán más adelante. Los puntos de venta incluyen: Farmacias Echegaray (Centro y Rawson), Barbería Yaman (Chimbas), LG Electro Bazar (Villa Krause), Heladería Tentación (Chimbas), Kiosko Rawson (frente a Luna Morena), LB Delivery de Bebidas (Media Agua) y Kiosco El Turco (Caucete). También pueden adquirirse en entradaweb.com.
Con la combinación de un referente cordobés y la potencia de la escena local, El Loco Amato volverá a hacer vibrar una de las plazas más cuarteteras de Cuyo, prometiendo una noche que los fanáticos no querrán perderse.