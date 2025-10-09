jueves 9 de octubre 2025

Despedida

Jaime Muñoz se quedó en la puerta de la final de La Voz Argentina, donde dejó una profunda huella

Por decisión del jurado, el sanjuanino quedó eliminado en la instancia de semifinales. Antes, protagonizó un emotivo dueto junto a su padre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sanjuanino Jaime Muñoz se despidió de La Voz Argentina en la semifinal del certamen.

El sanjuanino Jaime Muñoz se despidió de La Voz Argentina en la semifinal del certamen.

Este miércoles, La Voz Argentina definió a sus cuatro finalistas, y lamentablemente, el sanjuanino Jaime Muñoz no logró avanzar a la última etapa del certamen. A pesar de haber quedado a las puertas de la gran final, su presentación conmovió a todos y dejó una huella imborrable en el escenario que lo catapultó a la fama.

La dinámica de la gala semifinal se mantuvo igual que en los cuartos de final: cada jurado otorgó puntajes del 1 al 10, pero sin posibilidad de salvar a ningún participante.

En esta instancia decisiva, Jaime protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al interpretar Naranjo en flor, de Homero y Virgilio Expósito, acompañado por su padre, Esteban, en guitarra. Al finalizar, visiblemente conmovido, Esteban expresó: “La verdad, un placer. Más que un orgullo, es un honor poder acompañar a mi hijo en estas instancias”.

Lali Espósito, coach de Jaime, no pudo contener las lágrimas y le dedicó unas sentidas palabras a Esteban: “Qué hijo te mandaste… qué orgullo este niño. Aprovecho que te tenemos acá para agradecerte. Los padres dicen que los hijos son lo mejor que han hecho. No hay nada como los hijos”.

Consultado por el conductor sobre lo que significó compartir ese momento con su padre, Jaime respondió con humildad: “Es muy lindo porque esto lo hacemos todos los días en casa, es algo normal para nosotros. Mi primer escenario fue por él. Yo soy todo lo que soy gracias a él”.

Poco después, llegó el momento en que Nico Occhiato anunció quiénes avanzarían a la final. En el Team Lali, el elegido fue Alan Lez. Jaime, fiel a su estilo agradecido, se despidió del certamen con estas palabras: “Muchas gracias a todos, a la producción, a mi familia y a los amigos que están presentes. En esto hay un antes y un después. Se vienen cosas muy buenas, no solo para mí, sino para todos”.

Aunque no logró llegar a la final, el sanjuanino se fue ovacionado y rodeado del cariño del público. En sus redes sociales compartió un mensaje lleno de gratitud: “Gracias por tantos mensajes, gracias por tanto amor. Lo di todo en esta semifinal, pero no se pudo. Hermoso compañero @alanlez y más que agradecido de poder representar nuestra música argentina. Gracias, gracias y más gracias”.

Finalmente, los cuatro finalistas que competirán por el título en esta edición de La Voz Argentina son: Milagros, Eugenia Rodríguez y Nicolás Beringer, del Team Luck Ra; y Alan Lez, representante del Team Lali.

