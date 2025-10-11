sábado 11 de octubre 2025

Pronóstico

Cómo estaría el tiempo en San Juan durante las próximas horas: ¿seguirá el viento?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico para el resto del fin de semana. En la nota, los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este sábado por la noche San Juan se mantendrá con cielo despejado, aunque con ráfagas intensas que oscilarán entre los 51 y 59 km/h provenientes del sureste. La temperatura actual ronda los 20°C, mientras que la mínima registrada fue de 13°C y la máxima alcanzó los 28°C.

De cara al domingo, se espera que el buen tiempo continúe durante toda la jornada. Según el SMN, el cielo permanecerá despejado desde la madrugada hasta la noche, con temperaturas que irán de 7°C a 25°C. El viento, en tanto, se sentirá más suave que en la jornada del sábado, con ráfagas de hasta 12km/h y cambios de dirección predominante desde el sur y el este.

Las altas temperaturas volverían durante el lunes y se extenderían hasta el miércoles. Las máximas llegarían hasta los 33º, manifestó el SMN.

El jueves regresaría el frente frío y la máxima presentaría un descenso, con el viernes inclusive.

