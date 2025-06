Un asesino y un ladrón, los antecedentes de los sujetos acusados de robar y dispararle en la cabeza a un joven en Rivadavia

Sergio Paredes fue condenado en 2015 por homicidio simple. En 2021 salió con libertad condicional y después cumplió la condena.

Siguiendo con el relato cronológico de los representantes del MPF, Hernán Paredes se dirigió hasta su casa (a unos 400m) se tiró sobre su papá. Estaba ensangrentando y mal herido. Lo dirigieron al Hospital Marcial Quiroga y ahí le informaron que tenía un disparo en la cabeza. Minutos después fue derivado al Hospital Rawson.

Cuando ocurrió el ataque hacia Paredes, estos sujetos le robaron su celular SAMSUNG J7 sin chip. Este celular fue hallado cuando se hicieron allanamientos para dar con esto sujetos, precisamente, estaba en la casa de Ortiz.

Ante la gravedad del caso, el fiscal solicitó al juez de Garantías Eugenio Barbera que se le de la prisión preventiva -por 6 meses- a ambos sujetos y que queden imputados por homicidio en ocasión de robo en grado de tentativa. La defensa de los acusados, César Oro por Paredes y César Jofré por Ortiz, solicitaron que ambos quedaran en libertad. Finalmente, el magistrado decidió dictarles la preventiva por el plazo que había solicitado fiscalía.

Ambos acusados hablaron cuando tuvieron la posibilidad. Los dos dijeron no ser los autores, Paredes manifestó que en ese momento estaba en su casa cenando con su familia.

Ortiz contó otra historia, manifestó que Paredes (damnificado) entró a su casa a robar con un arma en la mano, que forcejearon y que ahí se produjo el disparo. “Solo me defendí”, dijo ante el juez.

