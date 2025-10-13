Mirá cómo estará el tiempo este lunes en San Juan

El detalle del clima en San Juan para este lunes, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

La semana arranca soleada y con temperatura agradable en San Juan, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Operativo Cayó una red narco con conexiones en San Juan, Mendoza y Bolivia tras la detención de dos mujeres en Caucete

Escenario en recorte Vialidad Nacional en San Juan: la lucha ahora es por mejores salarios y actualización del presupuesto

La jornada del lunes comienza con una temperatura mínima que ronda los 7 grados, el cielo despejado y una brisa que corre desde el sector Norte.

En cuanto a la tarde se prevé una temperatura máxima de 30 grados, con Sol pleno y una brisa del Noroeste.

image

Para los próximos días, el SMN anuncia condiciones similares. Mañana martes se presentará con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 32. En tanto que, el miércoles, el termómetro se moverá entre los 13 y los 33 grados.