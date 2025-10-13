Mirá cómo estará el tiempo este lunes en San Juan

La semana arranca soleada y con temperatura agradable en San Juan, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada marcada por el Sol en la provincia. El detalle de las temperaturas.
La semana arranca soleada y con temperatura agradable en San Juan, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.
La jornada del lunes comienza con una temperatura mínima que ronda los 7 grados, el cielo despejado y una brisa que corre desde el sector Norte.
En cuanto a la tarde se prevé una temperatura máxima de 30 grados, con Sol pleno y una brisa del Noroeste.
Para los próximos días, el SMN anuncia condiciones similares. Mañana martes se presentará con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 32. En tanto que, el miércoles, el termómetro se moverá entre los 13 y los 33 grados.