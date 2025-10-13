lunes 13 de octubre 2025

Pronóstico

Mirá cómo estará el tiempo este lunes en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada marcada por el Sol en la provincia. El detalle de las temperaturas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El detalle del clima en San Juan para este lunes, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

El detalle del clima en San Juan para este lunes, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

La semana arranca soleada y con temperatura agradable en San Juan, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

La jornada del lunes comienza con una temperatura mínima que ronda los 7 grados, el cielo despejado y una brisa que corre desde el sector Norte.

En cuanto a la tarde se prevé una temperatura máxima de 30 grados, con Sol pleno y una brisa del Noroeste.

image

Para los próximos días, el SMN anuncia condiciones similares. Mañana martes se presentará con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 32. En tanto que, el miércoles, el termómetro se moverá entre los 13 y los 33 grados.

