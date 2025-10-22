miércoles 22 de octubre 2025

Personaje sanjuanino

Adrián Riveros, el "custodio" de la seguridad y bienestar de los gauchos sanjuaninos

Hace poco más de un año que está vinculado a la Federación Gaucha Sanjuanina y desde entonces el aprendizaje es constante. La historia del conductor de movilidad que se convirtió en el responsable de la salud de los gauchos y jinetes.

Por Celeste Roco Navea
image
IMG_9780
IMG_3319

Adrián Riveros desde hace un año se convirtió en el chofer de la ambulancia de la Federación Gaucha Sanjuanina, ofreciendo un servicio más que esencial en los festivales como cualquier tipo de evento que realizan las agrupaciones en la provincia. De asistencia es intachable, siempre está presente al pie del cañón, sin importar la hora del día ni la distancia recorrida para estar presente.

la chica de los colectivos, su lucha y la necesidad de encontrar un trabajo estable
Personajes sanjuaninos

La chica de los colectivos, su lucha y la necesidad de encontrar un trabajo estable
Tras ser electa Reina del Adulto Mayor, Silvia Maldonado charló con Tiempo de San Juan y brindó valiosos consejos a quienes comparten su etapa de la vida.
Personajes sanjuaninos

Jugar a responder preguntas y salir con amigos, los consejos de una reina sanjuanina para ser un adulto mayor feliz

La aventura junto al gauchaje inició hace un año. Chofer de profesión, su vínculo reciente detrás de un volante es manejando movilidades de traslado de chicos de la Municipalidad de Rawson. De manera honesta, confiesa que jamás se imaginó detrás de la conducción de una ambulancia, y mucho menos de los gauchos.

“Es un desafío, una experiencia nueva, una responsabilidad que implica prestar el servicio para el gauchaje y estar en la Federación es un orgullo especial”, asegura a Tiempo de San Juan.

IMG_9780
Sea en festivales de destezas, pe&ntilde;as como cabalgatas, Adri&aacute;n siempre est&aacute; presente y fe de ello da la presencia de la ambulancia.&nbsp;

Sea en festivales de destezas, peñas como cabalgatas, Adrián siempre está presente y fe de ello da la presencia de la ambulancia.

Generalmente quienes terminan vinculados de una u otra manera al ambiente gaucho local es por tradición familiar, herencia o algún tipo de vínculo que decanta en la presencia en festivales y distintos eventos; pero el caso de Adrián es prácticamente único y atípico. No proviene de familia de tradiciones gauchas y muchas de las circunstancias que presenció fueron completamente desconocidas en un principio.

Sin embargo, tras un año de asistencia perfecta a cada uno de los festivales, sea en el corazón del Gran San Juan o en la localidad más alejada e inhóspita, hoy se siente uno más de la Federación Gaucha.

El rol de Adrián sobre todo en festivales de destrezas es más que crucial. De su rápida reacción y sentido de alerta dependerá que una situación compleja no se convierta en una urgencia. “Según la gente que me ve de afuera me he desempeñado bien y ponemos lo mejor de uno para que esto sea feliz y cómodo”, remarcó.

IMG_3319
La asistencia que brinda Adri&aacute;n por medio de la ambulancia es vital cuando hay alg&uacute;n accidente en el campo de destrezas.

La asistencia que brinda Adrián por medio de la ambulancia es vital cuando hay algún accidente en el campo de destrezas.

El sanjuanino es una figura querida y apreciada por los miembros de la Federación Gaucha como de las mismas agrupaciones. De a poco se va interiorizando sobre el gauchaje sanjuanino, sus prácticas, tradiciones, historia y trayectoria. Si bien aún no se anima al caballo y su sitio más familiar es dentro de la ambulancia, no descarta en algún momento dejar el asiento de la movilidad por la montura.

“Nunca hay que decir nunca. Nunca pensé estar en una ambulancia y aquí estoy. Quien dice que el día de mañana no estaré arriba de una ambulancia”, aseguró entre risas Adrián Riveros.

Temas
Luciano, el sanjuanino que empezó a rescatar animales a los 14 años y hoy cuida a más de 70

