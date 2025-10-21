miércoles 22 de octubre 2025

Ayuda urgente

Le robaron la moto con la que mantenía a sus tres hijos y pide ayuda para recuperarla

Una vecina de Caucete denunció que delincuentes se llevaron su moto del frente de su casa durante la madrugada. El vehículo era su herramienta de trabajo diario para repartir alimentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
caucete

La madrugada de este martes comenzó con una amarga sorpresa para Nadir Gladys Tatiana Aballay, una trabajadora caucetera y madre de tres hijos, que al salir de su casa descubrió que su moto había desaparecido. El rodado, una Corven Hunter negra de 150 cc, era esencial para su sustento: con él realizaba repartos de productos alimenticios que le permitían mantener a su familia.

image

Desesperada por la situación, Nadir decidió hacer pública la denuncia a través de sus redes sociales, donde compartió su angustia y pidió colaboración para dar con la moto. “Hoy me levanté para empezar mi rutina y noté que me habían robado la moto que tenía en el frente de casa. Hoy me toca la delincuencia, otra vez, a mí, que trabajo tanto”, escribió, despertando una ola de solidaridad entre los vecinos.

La denuncia formal fue radicada en la Comisaría 9ª de Caucete, desde donde se inició la investigación con intervención de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

Cualquier información que ayude a localizar el vehículo o identificar a los responsables puede comunicarse a los teléfonos 2645307287 o 2645868407, números que la propia víctima difundió en sus publicaciones.

La comunidad caucetera se moviliza para ayudarla, con la esperanza de que Nadir pueda recuperar la moto que representa, para ella y sus hijos, mucho más que un simple medio de transporte.

