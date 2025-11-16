domingo 16 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Jornada clave

Chile aguarda los resultados de las elecciones presidenciales

en el vecino país se llevan adelante en un clima de alta polarización que enfrenta posturas muy alejadas de izquierda y derecha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
3

Los chilenos acudieron masivamente el domingo a las urnas para elegir a un nuevo presidente, en unos comicios donde ningún candidato luce con ventaja suficiente para evitar que haya una segunda vuelta el 14 de diciembre. Los comicios en Chile se llevan adelante en un clima de alta polarización que enfrenta posturas muy alejadas de izquierda y derecha.

Lee además
Los ocho candidatos a las elecciones de Chile
Al otro lado de la Cordillera

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos, qué proponen y cómo llegan a las urnas
en alemania encontraron una bomba de casi media tonelada de la segunda guerra mundial
Peligroso

En Alemania encontraron una bomba de casi media tonelada de la Segunda Guerra Mundial

Mientras el centroizquierda que gobierna en la actualidad con Gabriel Boric se alineó en torno a la candidata comunista Jeannette Jara, lo que le facilitaría pasar al balotaje, la derecha se dividió en tres postulantes, aunque sondeos publicados hasta inicios de mes debido a una veda legal ponían a la cabeza al conservador José Antonio Kast.

Si ningún candidato logra más del 50% de los votos, los dos con mayor porcentaje se enfrentarán en una segunda vuelta el 14 de diciembre. En total hay ocho candidatos presidenciales.

La jornada estuvo marcada por el retorno desde 2012 del voto obligatorio en una carrera presidencial y con todos los mayores de edad habilitados para sufragar. En la última presidencial hace cuatro años la abstención fue del 53%.

"Esto es un escenario inédito que se da en la elección presidencial. Es particularmente importante", dijo a Reuters Guillermo Holzmann, analista político de la Universidad de Valparaíso, señalando que es un voto muy difícil de predecir.

Seguí leyendo

Estados Unidos realizará ejercicios militares a pocos kilómetros de Venezuela

Crece la tensión entre China y Japón, con Taiwán como eje del conflicto

¿Quién fue el hombre más "glotón" de la historia? El francés que comía desde lo asqueroso hasta lo prohibido

Elecciones presidenciales en Chile: una por uno, las variables que pueden torcer la balanza el domingo

Sin surcoreanos ni homosexuales: así transmitirá Corea del Norte la Premier League

"Lanza del Sur": Estados Unidos anunció la operación militar contra el narcotráfico en Latinoamérica

Advierten que la acidez del mar aumenta más rápido de lo previsto y pone en riesgo la vida marina

Aseguran que una tormenta solar "severa" se acerca a la Tierra, y esta noche tendrá su pico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los ocho candidatos a las elecciones de Chile
Al otro lado de la Cordillera

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos, qué proponen y cómo llegan a las urnas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video e imágenes inéditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en San Martín
Exclusivo

Video e imágenes inéditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en San Martín

El hotel, un encanto añejo de La Laja. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el paraíso termal de Albardón con mucha historia y un futuro en suspenso

Se espera un domingo nublado y ventoso en San Juan, con probabilidad de algunas lluvias, según indica el Servicio Meteorológico Nacional.
Pronóstico

Parte de San Juan sigue bajo alerta este domingo: se espera viento y, ¿llega finalmente la lluvia?

Una mujer se tropezó y cayó en una vereda: un municipio deberá pagarle más de 900.000 pesos
De no creer

Una mujer se tropezó y cayó en una vereda: un municipio deberá pagarle más de 900.000 pesos

Jorge Miadosqui tras el descenso: Los ciclos se cumplen y creo que debería dar un paso al costado
San Martín

Jorge Miadosqui tras el descenso: "Los ciclos se cumplen y creo que debería dar un paso al costado"

Te Puede Interesar

El tapado de la Reserva: es vendedor ambulante, practicante de una iglesia católica y tiene el sueño ambicioso de llegar a Primera
La historia de Nico Jorquera

El 'tapado' de la Reserva: es vendedor ambulante, practicante de una iglesia católica y tiene el sueño ambicioso de llegar a Primera

Por Antonella Letizia
Qué es el Planetario Hipatia, una experiencia inmersiva estelar que se hará en un rincón muy especial de San Juan
Obra única

Qué es el Planetario Hipatia, una experiencia inmersiva estelar que se hará en un rincón muy especial de San Juan

Revuelo en Pocito por la búsqueda de un niño: apareció con vida e investigan el trasfondo
¿Qué pasó?

Revuelo en Pocito por la búsqueda de un niño: apareció con vida e investigan el trasfondo

River empata sin goles frente a Vélez y se complica su clasificación a la Libertadores 2026
Torneo Clausura

River empata sin goles frente a Vélez y se complica su clasificación a la Libertadores 2026

Metamorfosis en pleno centro sanjuanino: cómo avanza la reforma del edificio 9 de julio para convertirlo en tribunales video
Recorrido exclusivo

Metamorfosis en pleno centro sanjuanino: cómo avanza la reforma del edificio 9 de julio para convertirlo en tribunales