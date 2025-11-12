Aseguran que una tormenta solar "severa" se acerca a la Tierra, y esta noche tendrá su pico

Una tormenta solar de gran intensidad se dirige hacia la Tierra y alcanzará su pico máximo entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, informó la Agencia Espacial Europea (ESA).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/esa/status/1988633459414139173&partner=&hide_thread=false Solar storm incoming! We are actively monitoring severe space weather events, occurring on 11-12 November. Severely disturbed geomagnetic conditions are expected to persist for at least 24 to 48 hours.



https://t.co/cmizImQ0EF@esaoperations @MissionSoho pic.twitter.com/E8TKlWrUWj — European Space Agency (@esa) November 12, 2025

A comienzos de esta semana, los observatorios solares detectaron dos llamaradas de clase X, que generaron eyecciones de masa coronal (CME) que impactaron el planeta esta mañana, desencadenando una tormenta geomagnética de nivel G4, considerada severa.

El 11 de noviembre, el Sol emitió una llamarada aún más potente, de clase X5.1, generando ondas de choque visibles en la superficie solar. Menos de una hora después, los instrumentos del satélite GOES-19 registraron una nueva CME con una velocidad inicial de aproximadamente 1.500 km/s. Los cálculos preliminares indican que esta eyección podría llegar a la Tierra entre la noche del 12 de noviembre y la madrugada del 13, aunque las estimaciones presentan cierto margen de incertidumbre, según los expertos de la ESA.

"Nuestro planeta fue golpeado anoche por dos eyecciones de masa coronal consecutivas, lo que provocó una grave perturbación geomagnética. Esperamos una tercera hoy o mañana, y su impacto dependerá de si se fusiona con las dos anteriores", explicó Juha-Pekka Luntama, director de la Oficina de Clima Espacial de la ESA. Añadió que "la tormenta geomagnética continuará con intensidad severa y podría afectar a satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación".

Aunque los efectos podrían ser significativos para la tecnología, los científicos aseguran que no existe un riesgo biológico directo para las personas, ya que la atmósfera y la magnetosfera del planeta ofrecen protección natural frente a ese tipo de radiación. El organismo confirmó, además, que se han detectado nuevas eyecciones de masa coronal, por lo que la actividad solar intensa podría prolongarse durante toda la semana.