Siniestro fatal en Perú: al menos 37 muertos por la caída de un micro en un barranco

El colectivo se desbarrancó 200 metros en el camino entre Chala y Arequipa, en Perú.

Al menos 37 personas murieron este miércoles por la caída de un micro en un barranco en Perú, según informan medios locales.

Justicia Condenan a la superestafadora china que quería ser la reina de Liberland

Primera vuelta Chile elige presidente con la delincuencia y la migración como grandes frentes a resolver

El dramático accidente en el cual el autobús cayó a a un abismo de 200 metros ocurrió cuando el vehículo viajaba desde Chala hacia Arequipa, en el sur del país.

El accidente en la vía Panamericana Sur, km 780. El bus de la empresa Llamosas que cubría la ruta Chala - Arequipa, chocó contra una camioneta y cayó a un barranco en el distrito de Ocoña.

El vehículo cayó a un abismo de más de 200 metros a la altura del kilómetro 781 de la carretera Panamericana Sur.

FUENTE: Clarín