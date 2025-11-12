miércoles 12 de noviembre 2025

Primera vuelta

Chile elige presidente con la delincuencia y la migración como grandes frentes a resolver

Jeannette Jara, del Partido Comunista, y el ultraderechista José Antonio Kast son los dos grandes favoritos en la antesala de las elecciones

Por Redacción Tiempo de San Juan
&nbsp;Jara y Kast cerraron sus campañas con el combate a la delincuencia como eje central de sus discursos

 Jara y Kast cerraron sus campañas con el combate a la delincuencia como eje central de sus discursos

Los chilenos eligen presidente este domingo con una ex ministra de Trabajo comunista y un abogado ultraderechista como favoritos, preocupados sobre todo por la seguridad y la migración irregular, dos temas que le dieron impulso a la derecha.

Jeannette Jara, del Partido Comunista y representante de una coalición de centro-izquierda, y el ultraderechista José Antonio Kast, que vincula el crimen a los migrantes indocumentados y propone un plan para expulsarlos, encabezan los sondeos que proyectan casi seguramente una segunda vuelta el 14 de diciembre.

Ambos han enfocado su campaña en el combate a la delincuencia y la migración irregular. En Chile, rico en cobre y litio y con una de las economías más sólidas del continente, viven unos 337.000 extranjero sin documentados, la mayoría venezolanos, según cifras oficiales.

"Lo que yo espero de un próximo presidente es más mano dura", dice Hernán González, de 28 años, que trabaja en un centro de rehabilitación juvenil en Iquique, 1.800 km al norte de Santiago.

En esta ciudad, puerta de entrada de la migración ilegal a Chile, "hay un enjambre de personas, mayoritariamente indocumentadas, que están generando tráfico, delincuencia y consumo" de droga entre los jóvenes, agrega.

El aumento de los homicidios, que se triplicaron en la última década, de los robos con violencia conocidos como "turbazos" y del secuestro extorsivo dispararon el temor en un país que sin embargo sigue siendo uno de los más seguros de América Latina.

El clamor por más seguridad superó el deseo de los chilenos de concretar profundas reformas sociales, como mostró el fracaso del gobierno izquierdista de Gabriel Boric de aprobar una nueva Constitución para reemplazar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Tome sus cosas y váyase"

Los sondeos anticipan que Jara vencería en primera vuelta entre los ocho candidatos en competencia.

Pero Kast, un abogado ultraconservador de 59 años y admirador de Pinochet, se adjudicaría el probable balotaje, con los votos de otros tres candidatos derechistas: Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y Franco Parisi, según analistas.

Kaiser subió en las encuestas las últimas semanas, con propuestas como enviar a la megacárcel para pandilleros construida en El Salvador por el presidente Nayib Bukele a "extranjeros ilegales que se encuentran en Chile con antecedentes penales", según dijo en entrevista a la AFP.

Kast lleva la cuenta regresiva de su plan de expulsión de indocumentados si es elegido presidente.

"Tome sus cosas y váyase", avisó el candidato, que dejó de lado el rechazo al aborto y al matrimonio homosexual, ejes de sus dos campañas anteriores, para enfocarse en la migración irregular.

Propone levantar un muro en las fronteras, abrir una zanja y desplegar 3.000 militares para frenar los ingresos de migrantes, así como combatir el crimen con cárceles superseguras, penas más duras y el envío de militares y policías a zonas críticas.

"Los que van a tener miedo a futuro son los narcotraficantes, el crimen organizado y los terroristas. Chile va a tener un cambio real y radical", dijo Kast el lunes, en el último debate previo a la elección.

El avance de la ultraderecha en Chile "hay que entenderlo como un fenómeno global", en el que también influye "una cuestión clave que ha sido la crisis migratoria", explica Rodrigo Espinoza, cientista político de la Universidad Diego Portales.

Batalla cuesta arriba

Jara, de 51 años, ganó la nominación en primarias. Fue ministra del Trabajo del gobierno de Boric. También recoge en su discurso el clamor por más seguridad y promete más policías y un censo de extranjeros. "No tengo ningún complejo en materia de seguridad (...) Vengo de una población y sé el daño que hace la droga", dijo a la prensa.

Propone levantar el secreto bancario para "perseguir el control del dinero del narco y el crimen organizado", afirmó en el último debate.

"Nos preocupa a todos la inseguridad, pero a mí no es lo único que me preocupa (...) Votaré por Jara para evitar la pérdida de derechos", dice Javiera Silva, una diseñadora de 25 años.

Pero la afiliación de Jara al Partido Comunista torna esta elección en una "batalla cuesta arriba", plantea Michael Shifter, expresidente del centro de análisis Diálogo Interamericano y profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown.

Unos 15,6 millones de votantes están convocados a las urnas. Por primera vez el sufragio será obligatorio con una multa de hasta 100 dólares.

FUENTE: Clarín con información de AFP

