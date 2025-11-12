El Kremlin ve que Europa se está preparando para una guerra con Rusia, declaró el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, señalando que la visión de Moscú coincide con la opinión del mandatario serbio, Aleksandar Vucic, quien asegura que en el Viejo Continente se observan realmente fuertes "tendencias militaristas".

"Nuestra visión coincide (con la de Vucic). Es cierto que hay un fuerte sentimiento militarista en los países europeos . Están exigiendo un mayor aumento de los presupuestos militares. Algunos países, como Polonia, ya han llegado casi al 5 %. Otros países siguen este camino, aunque esto está acabando con su economía", indicó el vocero al periodista ruso Alexánder Yunáshev tras una pregunta al respecto.

El funcionario subrayó que esto conduce a "una sobrecarga de la economía y tendrá consecuencias más graves a medio plazo". "Es cierto que existe este ambiente, lo cual es negativo", agregó.

Al mismo tiempo, enfatizó que Moscú siempre ha sido consciente de que existe ese peligro, por lo que "tomó todas las medidas necesarias para garantizar sus intereses y su seguridad con antelación".

Previamente, el mandatario serbio declaró que "la guerra entre Europa y Rusia es cada vez más inminente" y "todos se están preparando para ella". Desde Moscú han señalado en varias ocasiones que el Viejo Continente se encuentra realmente en un estado de histeria interna: "rusófoba, agresiva y beligerantemente", y, en ese contexto, Rusia debe hacer todo lo posible para ser capaz de garantizar su seguridadEn particular, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha subrayado reiteradamente que su país no tiene intención de atacar a ninguna nación europea y que tales acusaciones son simplemente una forma de los políticos occidentales de intimidar a su pueblo y difundir desinformación