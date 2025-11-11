martes 11 de noviembre 2025

Privacidad digital

Un truco genial y poco conocido de WhatsApp: ¿cómo leer mensajes sin activar el doble check azul?

Un sencillo truco permite leer mensajes de WhatsApp sin activar el check azul y sin modificar la configuración de privacidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las tildes azules se pueden gambetear y mantener algo más de privacidad WhatsApp.

Las tildes azules se pueden gambetear y mantener algo más de privacidad WhatsApp.

WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada del mundo, cuenta con una función que muchos desconocen y que puede resultar muy útil para quienes desean mantener su privacidad: leer mensajes sin que el remitente lo note. Aunque la plataforma permite desactivar manualmente las confirmaciones de lectura, existe un método alternativo que no requiere modificar los ajustes de la cuenta y funciona tanto en Android como en iPhone.

Esta opción aprovecha una herramienta integrada en todos los teléfonos móviles, el modo avión. Al activarlo, el dispositivo desconecta todas sus conexiones inalámbricas —Wi-Fi, datos móviles, Bluetooth y GPS—, lo que impide que la aplicación registre la lectura del mensaje. De esta manera, se puede acceder al contenido recibido sin que aparezca el característico check azul que indica que el mensaje fue leído.

El procedimiento es sencillo. Al recibir un mensaje, el usuario debe activar el modo avión antes de abrir WhatsApp. Una vez que el teléfono está completamente desconectado, se puede ingresar a la conversación y leer los mensajes sin generar ninguna notificación para la otra persona. Luego, al salir de la app, solo queda desactivar el modo avión y volver a la conexión normal.

Debido a que el dispositivo permanece sin acceso a internet mientras el mensaje se lee, la aplicación no puede registrar que la conversación fue abierta, por lo que al restablecer la conexión, el mensaje seguirá marcado con las dos tildes grises, que indican entrega pero no lectura.

Este truco no solo funciona con mensajes de texto, sino también con notas de voz: es posible reproducirlas sin que aparezca la marca azul que indica que el audio fue escuchado. Además, permite escribir respuestas sin mostrar el estado “escribiendo” ni aparecer en línea, lo que refuerza la privacidad del usuario.

Qué es el modo avión y por qué sirve para ocultar la actividad

El modo avión fue diseñado originalmente para garantizar la seguridad durante los vuelos, al evitar que los teléfonos interfieran con los sistemas de comunicación de las aeronaves. Sin embargo, con el tiempo se ha convertido en una herramienta práctica para gestionar la privacidad y el uso del dispositivo.

Cuando se activa, el teléfono queda completamente desconectado de las redes, lo que significa que no puede enviar ni recibir llamadas, mensajes ni usar internet. No obstante, todas las funciones internas del equipo —como acceder a archivos, fotos o música descargada— siguen disponibles.

En el caso de WhatsApp, esta desconexión temporal impide que la aplicación sincronice las acciones del usuario con sus servidores. Por eso, leer un mensaje en modo avión no se registra y, al reconectar, el sistema no actualiza el estado de lectura.

La opción oficial para desactivar el check azul

Además de este método, WhatsApp ofrece una alternativa dentro de sus propios ajustes para quienes prefieren mantener la privacidad de forma permanente. Desde 2014, la aplicación de Meta permite desactivar las confirmaciones de lectura, evitando que los contactos vean el check azul en los mensajes enviados.

Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

  • Abrir WhatsApp en el teléfono.
  • Ir al menú principal y seleccionar Ajustes.
  • Ingresar a la sección Cuenta.
  • Elegir Privacidad.
  • Desactivar la opción Confirmaciones de lectura.

Una vez hecho esto, los mensajes enviados y recibidos mostrarán únicamente las dos tildes grises: una para confirmar el envío y otra para indicar la entrega. Sin embargo, esta función es recíproca: quien la desactive tampoco podrá saber si sus propios mensajes fueron leídos.

FUENTE: Infobae

