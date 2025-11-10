lunes 10 de noviembre 2025

Música

Billboard: Por primera vez lo encabeza una canción creada por IA

Escuchá "Walk My Walk", la canción del artista Braking rust, creado con inteligencia artificial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Por primera vez en la historia de la industria musical, una canción generada por inteligencia artificial se ha convertido en EE.UU. en la número uno de la lista Billboard, según informó este lunes Newsweek.

Poder Judicial de San Juan. 
Avances

La inteligencia artificial ya está al servicio de la Justicia de San Juan: para qué se usa
otro ataque de estados unidos contra lanchas en el pacifico: seis muertos
Masacre

Otro ataque de Estados Unidos contra lanchas en el Pacífico: Seis muertos

Así, 'Walk My Walk' de Breaking Rust, un artista creado por IA, ha encabezado la lista 'Country Digital Song Sales'.

Además, varias canciones del artista, que cuenta con más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify, han superado el millón de reproducciones en el servicio. 'Livin' on Borrowed Time' ha sido reproducida más de 4 millones de veces, 'Walk My Walk', más de 3 millones y 'Whiskey don't talk back', más de 1 millón.

image
