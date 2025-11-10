Billboard: Por primera vez lo encabeza una canción creada por IA

Por primera vez en la historia de la industria musical, una canción generada por inteligencia artificial se ha convertido en EE.UU. en la número uno de la lista Billboard, según informó este lunes Newsweek.

Así, 'Walk My Walk' de Breaking Rust, un artista creado por IA, ha encabezado la lista 'Country Digital Song Sales'.

Además, varias canciones del artista, que cuenta con más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify, han superado el millón de reproducciones en el servicio. 'Livin' on Borrowed Time' ha sido reproducida más de 4 millones de veces, 'Walk My Walk', más de 3 millones y 'Whiskey don't talk back', más de 1 millón. image

Temas IA