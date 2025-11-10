Otro ataque de Estados Unidos contra lanchas en el Pacífico: Seis muertos

El secretario del Departamento de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, informó este lunes que el domingo, por orden del presidente, Donald Trump, se llevaron a cabo "dos ataques cinéticos letales" contra supuestas 'narcolanchas' en el Pacífico Oriental.

Ataque Estados Unidos bombardeó cuatro lanchas en el Pacífico y mató a 14 personas

De acuerdo con el funcionario, sin mostrar prueba alguna, las dos embarcaciones eran operadas por "organizaciones terroristas" sancionadas por EE.UU.

"Según nuestros servicios de inteligencia, se sabía que estos buques estaban relacionados con el contrabando ilícito de estupefacientes, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental", escribió Hegseth en su cuenta en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecWar/status/1987863821868732447&partner=&hide_thread=false Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

El secretario de Guerra indicó, sin dar detalles específicos del lugar donde se realizaron los ataques, que estos "se llevaron a cabo en aguas internacionales".

Lo que sí precisó fue que estas acciones dejaron al menos seis muertos, puesto que en cada embarcación iban tres presuntos "narcoterroristas varones". Entretanto, "ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido".

"Bajo el mandato del presidente Trump, estamos protegiendo la patria y eliminando a estos terroristas de los cárteles que desean dañar a nuestro país y a su gente", manifestó Hegseth.

Estos ataques se suman a otros realizados por Washington en los últimos meses contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, como parte de una supuesta campaña contra el narcotráfico.

Los operativos han sido calificados por organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional como "ejecuciones extrajudiciales", al sostener que se ejecutan sin juicios, sin supervisión judicial y fuera de cualquier mandato de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Ataques de EE.UU.