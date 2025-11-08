Identificaron el cadáver devuelto por el grupo terrorista Yihad Islámica a Israel: se trata de un rehén argentino

Después de que el Centro Nacional de Medicina Forense completara el proceso de identificación, representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que el reciente cuerpo entregado por los grupos terroristas palestinos Hamas y Yihad Islámica es el cadáver del sargento mayor Lior Rodaif .

¿Primer mundo? Batalla campal, bengalas y detenidos durante el concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel en París

Brasil Lula exime a impuestos a 25 millones de trabajadores, y se los sube a los más ricos

El teniente coronel retirado Rodaif, ex miembro del escuadrón de preparación Nir Yitzhak, cayó en combate defendiendo el kibutz la mañana del 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue secuestrado por la organización terrorista. Lior, de 61 años, fue declarado muerto el 7 de mayo de 2024.

Según informó el Ejército israelí, su esposa, cuatro hijos, tres nietos, su padre, una hermana y un hermano lloran su partida. “Las FDI comparten el dolor de la familia, siguen dedicando todos sus esfuerzos al regreso de los secuestrados fallecidos y se están preparando para continuar implementando el acuerdo", expresaron.

“Hamas está obligado a cumplir su parte del acuerdo y a realizar todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos a sus familias y darles un entierro digno”, sentencia el comunicado de las FDI.

La devolución de los restos de un secuestrado israelí por parte de la Yihad Islámica Palestina (YIP) marcó un nuevo avance en el proceso iniciado por el acuerdo alcanzado, orientado a implementar la primera fase de la propuesta respaldada por Estados Unidos para la Franja de Gaza.

El grupo entregó este viernes el cadáver Lior Rodaif, el cual permanecía en poder de milicias palestinas desde los ataques del 7 de octubre de 2023, luego de localizar sus restos en el enclave costero.

“Según la información proporcionada por la Cruz Roja, un ataúd con los restos de un rehén fallecido ha sido transferido a su custodia y se encuentra en camino hacia las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en la Franja de Gaza”, indicó el Ejército israelí en un comunicado antes de la identificación del cuerpo.

Por otra parte, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, afirmó que continúan los esfuerzos para completar el intercambio de prisioneros e incluir la entrega de los cuerpos restantes de cautivos israelíes, pese a las “dificultades y complejidades existentes”, según recogió el diario palestino Filastin.

En ocasiones anteriores, los cuerpos restituidos por las facciones armadas de Gaza no correspondían a rehenes fallecidos dentro del enclave. El acuerdo entre Israel y Hamás, que incluyó un alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, contemplaba la liberación de los rehenes vivos y la entrega de los 28 cadáveres cautivos. Hasta ahora, han sido devueltos los restos de 22 personas.

En paralelo, Israel ya liberó a cerca de 2.000 presos palestinos y entregó 285 cuerpos en cumplimiento del acuerdo. Entre los señalamientos entre el gobierno israelí y el grupo terrorista está el cierre prolongado del cruce de Rafah, clave para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.

Frente a las declaraciones cruzadas y las acusaciones entre ambos bandos del conflicto en Medio Oriente, el impulsor estadounidense del acuerdo de paz, Donald Trump, anunció que una fuerza internacional de estabilización coordinada por Washington será desplegada “muy pronto” en la Franja de Gaza, como parte del plan de paz llevado adelante por su administración para el enclave palestino.

“Muy pronto. Va a suceder muy pronto. Las cosas van bien en Gaza”, declaró Trump la noche del jueves en la Casa Blanca, anticipando el inminente despliegue de tropas que, según señaló, incluirá efectivos de Egipto, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Fuente: Infobae