Diez claves avaladas por la ciencia para cuidar el corazón y ganar más años de vida saludable

A partir de esa evidencia, Lloyd-Jones sintetiza diez acciones simples y fundamentales:

Elegir una alimentación equilibrada. Una dieta basada en frutas, verduras y granos enteros, y baja en azúcares y grasas procesadas, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y ayuda a mantener un peso saludable.

Mover el cuerpo todos los días. Realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada mejora la salud cardiovascular, conserva la masa muscular y protege el metabolismo.

Evitar el tabaco y cualquier forma de nicotina. La exposición a la nicotina aumenta el riesgo de infarto, cáncer y enfermedades vasculares. No existe un consumo “seguro”.

Dormir entre 7 y 9 horas por noche. El descanso regular y de calidad es clave para el metabolismo, el ánimo y la función cardíaca. Se recomienda evitar pantallas antes de dormir y crear un ambiente oscuro y silencioso.

Mantener un peso estable a lo largo del tiempo. Conservar un índice de masa corporal saludable disminuye la chance de sufrir infartos y otras patologías crónicas.

Controlar la presión arterial. Los estudios de Framingham demostraron que la hipertensión es uno de los factores de riesgo más determinantes. Medirla con frecuencia evita complicaciones graves y silenciosas.

Revisar los niveles de colesterol. Desde los años sesenta está comprobado que los lípidos elevados favorecen la formación de placas en las arterias. Detectarlos a tiempo permite corregirlos.

Vigilar la glucosa en sangre. Mantener la glucemia en valores normales previene daños metabólicos que, con el tiempo, afectan directamente al sistema cardiovascular.

Gestionar el estrés. Pausas breves, respiración consciente y actividades placenteras ayudan a disminuir el impacto del estrés en el organismo y sostener hábitos saludables.