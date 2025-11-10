lunes 10 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Consejos

Diez claves avaladas por la ciencia para cuidar el corazón y ganar más años de vida saludable

Un referente del histórico Estudio Framingham reunió diez hábitos simples y probados que ayudan a prevenir enfermedades cardíacas y a sumar años de vida activa, desde la alimentación y el sueño hasta los controles médicos tempranos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-10 at 7.03.21 PM

La ciencia lleva décadas repitiendo un mensaje que ya es imposible ignorar: la salud cardiovascular no depende del azar, sino de las decisiones que tomamos todos los días. Donald Lloyd-Jones, epidemiólogo, profesor de la Boston University y una de las voces centrales del histórico Estudio Framingham, reunió diez prácticas comprobadas que ayudan a proteger el corazón y sostener una vida activa a largo plazo. Sus recomendaciones están respaldadas por investigaciones de seguimiento continuo y entidades como la American Heart Association.

Lee además
billboard: por primera vez lo encabeza una cancion creada por ia
Música

Billboard: Por primera vez lo encabeza una canción creada por IA
otro ataque de estados unidos contra lanchas en el pacifico: seis muertos
Masacre

Otro ataque de Estados Unidos contra lanchas en el Pacífico: Seis muertos

El Estudio Framingham, iniciado en 1948 en Massachusetts, es uno de los pilares de la medicina preventiva. A través del seguimiento de tres generaciones, permitió identificar los principales factores de riesgo cardiovascular y cómo influyen la alimentación, el sueño, la actividad física y los controles médicos en la expectativa de vida.

A partir de esa evidencia, Lloyd-Jones sintetiza diez acciones simples y fundamentales:

  • Elegir una alimentación equilibrada. Una dieta basada en frutas, verduras y granos enteros, y baja en azúcares y grasas procesadas, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y ayuda a mantener un peso saludable.

  • Mover el cuerpo todos los días. Realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada mejora la salud cardiovascular, conserva la masa muscular y protege el metabolismo.

  • Evitar el tabaco y cualquier forma de nicotina. La exposición a la nicotina aumenta el riesgo de infarto, cáncer y enfermedades vasculares. No existe un consumo “seguro”.

  • Dormir entre 7 y 9 horas por noche. El descanso regular y de calidad es clave para el metabolismo, el ánimo y la función cardíaca. Se recomienda evitar pantallas antes de dormir y crear un ambiente oscuro y silencioso.

  • Mantener un peso estable a lo largo del tiempo. Conservar un índice de masa corporal saludable disminuye la chance de sufrir infartos y otras patologías crónicas.

  • Controlar la presión arterial. Los estudios de Framingham demostraron que la hipertensión es uno de los factores de riesgo más determinantes. Medirla con frecuencia evita complicaciones graves y silenciosas.

  • Revisar los niveles de colesterol. Desde los años sesenta está comprobado que los lípidos elevados favorecen la formación de placas en las arterias. Detectarlos a tiempo permite corregirlos.

  • Vigilar la glucosa en sangre. Mantener la glucemia en valores normales previene daños metabólicos que, con el tiempo, afectan directamente al sistema cardiovascular.

  • Gestionar el estrés. Pausas breves, respiración consciente y actividades placenteras ayudan a disminuir el impacto del estrés en el organismo y sostener hábitos saludables.

  • Realizar chequeos médicos desde la juventud. Según Lloyd-Jones, iniciar controles preventivos entre los 18 y 30 años reduce hasta diez veces el riesgo de infarto o ACV a lo largo de la vida.

Seguí leyendo

Sarkozy, en libertad con restricciones tras 20 días en la cárcel

Cuántas tazas recomiendan tomar por día de café para proteger el corazón de las arritmias

Rodrigo Paz Pereira asumió la presidencia de Bolivia y Javier Milei estuvo en la ceremonia

Identificaron el cadáver devuelto por el grupo terrorista Yihad Islámica a Israel: se trata de un rehén argentino

Lula exime a impuestos a 25 millones de trabajadores y se los sube a los más ricos

Batalla campal, bengalas y detenidos durante el concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel en París

Alerta con el uso del ChatGPT: las búsquedas están mostrando links peligrosos para tu celular

¿Te despertás antes de que suene la alarma?: expertos te explican qué representa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
otro ataque de estados unidos contra lanchas en el pacifico: seis muertos
Masacre

Otro ataque de Estados Unidos contra lanchas en el Pacífico: Seis muertos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad
¡Sorpresa!

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo
Rivadavia

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Tragedia en San Martín. Foto Tiempo de San Juan
¿Caída casual o los encerraron?

Tragedia en San Martín: una expareja involucrada y un choque fatal bajo sospecha

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante, Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso
A sacar la calculadora y las velas

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante, Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes
IPV

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes

Te Puede Interesar

Lo atraparon en la calle con $1.370.000 que acababa de robar a un comerciante de Capital
Detenido en la madrugada

Lo atraparon en la calle con $1.370.000 que acababa de robar a un comerciante de Capital

Por Walter Vilca
Dos sanjuaninos convirtieron el descarte de la olivicultura en alimento para animales de consumo
Ciencia

Dos sanjuaninos convirtieron el descarte de la olivicultura en alimento para animales de consumo

Desamparados se quedó sin DT y en su lugar asumió un histórico
Tras la derrota

Desamparados se quedó sin DT y en su lugar asumió un histórico

El amor sobrevoló Punta Negra por la boda de una pareja sanjuanina
Matrimonio emblemático

El amor sobrevoló Punta Negra por la boda de una pareja sanjuanina

Otro barra de San Martín preso: tenía pedido de captura, se presentó en la Federal y quedó al descubierto
Al Penal

Otro barra de San Martín preso: tenía pedido de captura, se presentó en la Federal y quedó al descubierto