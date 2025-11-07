viernes 7 de noviembre 2025

Brasil

Lula exime a impuestos a 25 millones de trabajadores, y se los sube a los más ricos

La histórica medida que el congreso le aprobó a Lula da Silva exime del gravamen a la renta a quienes ganan menos de 5.000 reales. Se compensará con un impuesto a las grandes fortunas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Senado de Brasil aprobó esta semana una histórica reforma fiscal, considerada una de las mayores victorias legislativas del tercer mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La medida, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados, busca implementar una profunda redefinición del sistema impositivo brasileño bajo el principio de la justicia tributaria.

onu: lula recordo a francisco, y hablo de la soberania innegociable de brasil
Mensaje

ONU: Lula recordó a Francisco, y habló de la "soberanía innegociable" de Brasil
brasil se le planta a eeuu: larga conversacion de lula con trump sobre aranceles
Negociaciones

Brasil se le planta a EEUU: Larga conversación de Lula con Trump sobre aranceles

El presidente Lula celebró el logro como una "victoria de la democracia y de la justicia social", destacando que el objetivo central es la progresividad tributaria: que "quien tiene menos paga menos y quien tiene más, efectivamente, paga más". La iniciativa fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras.

Alivio impositivo para 25 millones de brasileños

La reforma cumple con una de las "promesas estrella" de la campaña de Lula en 2022 al establecer un impuesto cero para los trabajadores con salarios más bajos.

Los detalles clave de la exención y reducción para las rentas del trabajo son los siguientes:

  • Se establece impuesto cero para quienes ganan hasta 5.000 reales mensuales (aproximadamente 930 dólares).
  • Se aplicará un impuesto reducido (descuento) para quienes perciben entre 5.000 y 7.350 reales mensuales (cerca de 1.300 dólares).

Según datos del gobierno, esta medida beneficiará directamente a unos 25 millones de brasileños. El relator del proyecto, el senador Renan Calheiros, declaró que la medida "corrige una anomalía histórica del sistema tributario brasileño".

Gravamen mínimo para las grandes fortunas

Para compensar la cuantiosa pérdida de recaudación generada por la exención a los trabajadores, la reforma crea un tributo mínimo para los "ultrarricos".

Esta nueva carga impositiva está diseñada para asegurar que "quien gana mucho va a contribuir con su justa parte". Las especificaciones son:

  • El gravamen afectará a quienes ganan más de 600.000 reales al año (cerca de 113.000 dólares).
  • Se aplicará una tasa máxima del 10% para aquellos con rentas superiores a 1,2 millones de reales anuales (aproximadamente 223.000 dólares).
  • Este nuevo tributo mínimo tendrá en cuenta los dividendos recibidos por participaciones empresariales, que son la principal fuente de renta de los sectores más ricos.

El impacto de este aumento se limita a un sector muy pequeño de la población: según el Ministerio de Hacienda, afectará a apenas el 0,13% de los contribuyentes. Además, las fuentes indican que este sector, hasta ahora, pagaba un promedio de solo 2,54% de impuesto a la renta, menos que muchos trabajadores asalariados.

Lula resumió el impacto de la ley afirmando: "El nombre de esto es justicia tributaria".

Vigencia y Perspectiva Política

La reforma fiscal es considerada clave para las aspiraciones de reelección del presidente en octubre de 2026. Ahora, el mandatario deberá sancionar la ley para que entre en vigor el próximo año. Con esta aprobación, el Gobierno busca reducir la desigualdad en un país donde, según estudios, el 1 % más rico concentra el 27,4 % de la renta total.

Lula concluyó sus celebraciones declarando que esta es la visión de "el Gobierno del Brasil del lado del pueblo brasileño".

Hay personas que están en constante estado de alerta y se despiertan antes de que suena la alarma.
Vida diaria

¿Te despertás antes de que suene la alarma?: expertos te explican qué representa

