sábado 15 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Peligroso

En Alemania encontraron una bomba de casi media tonelada de la Segunda Guerra Mundial

Unas 20.000 personas tuvieron que ser evacuadas de la zona para que los expertos pudieran trabajar en la zona para confirmar su estado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Más de 20.000 personas fueron evacuadas de la ciudad de Núremberg en Alemania tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial durante trabajos de obra.

Lee además
estados unidos realizara ejercicios militares a pocos kilometros de venezuela
Alerta

Estados Unidos realizará ejercicios militares a pocos kilómetros de Venezuela
Xi Jinping y Sanae Takaichi
Alerta

Crece la tensión entre China y Japón, con Taiwán como eje del conflicto

De acuerdo con la administración municipal, el explosivo, de aproximadamente 450 kilogramos, fue localizado en la calle Avenariusstrasse 35, detrás de la fortaleza de Veste, lo que desencadenó el cierre de calles y la delimitación de un perímetro de seguridad de 800 metros.

Las autoridades informaron que hasta 21.000 residentes debían abandonar sus viviendas en el distrito de Großreuth, en la que calificaron como “la mayor evacuación” realizada en la ciudad a raíz de un hallazgo de estas características.

El cierre de rutas incluyó calles, carreteras y líneas de transporte público en toda la zona delimitada. A partir de las 19:30, la policía comenzó a cerrar calles y vehículos con altavoces circularon informando a la población sobre los procedimientos de evacuación.

Para facilitar el traslado de los afectados, se organizaron autobuses lanzadera hacia el centro escolar de Berliner Platz, el cual fue temporalmente acondicionado como refugio. El operativo se prolongó desde las 20:30 hasta cerca de las 2:20 (hora local).

La desactivación del artefacto explosivo fue programada para la noche de este sábado, pero el perfil de Núremberg en la red social X anunció: “¡La bomba aérea en la calle Avenariusstrasse ha sido desactivada! Los tres expertos en desactivación de explosivos tardaron poco menos de una hora. El artefacto explosivo sin detonar ya ha sido cargado y será transportado próximamente”.

Esta evacuación se posicionó entre las operaciones más grandes registradas en Núremberg. Los servicios de emergencia declararon el estado de alerta máxima en toda la ciudad y, según fuentes internas, es imprescindible la colaboración de todo el personal disponible.

El ayuntamiento precisó que 550 efectivos de emergencias fueron desplegados en la zona del hallazgo y en conjunto trabajaron tres especialistas en explosivos y los equipos de bomberos, rescate, policía y la Agencia Federal de Ayuda Técnica (THW).

Las autoridades locales precisaron que, durante la desactivación de la bomba, se procedió al cierre del espacio aéreo sobre el área afectada y la suspensión temporal del transporte público, garantizando así la seguridad durante la operación.

Por la preocupación de los ciudadanos de Núremberg, las autoridades locales abrieron una línea telefónica de emergencia ante cualquier inconveniente durante la evacuación masiva.

Temas
Seguí leyendo

¿Quién fue el hombre más "glotón" de la historia? El francés que comía desde lo asqueroso hasta lo prohibido

Elecciones presidenciales en Chile: una por uno, las variables que pueden torcer la balanza el domingo

Sin surcoreanos ni homosexuales: así transmitirá Corea del Norte la Premier League

"Lanza del Sur": Estados Unidos anunció la operación militar contra el narcotráfico en Latinoamérica

Advierten que la acidez del mar aumenta más rápido de lo previsto y pone en riesgo la vida marina

Aseguran que una tormenta solar "severa" se acerca a la Tierra, y esta noche tendrá su pico

Desde el Kremlin afirman que Europa se prepara para la guerra contra Rusia

Escándalo en EEUU: Donald Trump "pasó horas" con una de las víctimas de Jeffrey Epstein, según un correo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito
Tragedia

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas
Clima

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas

Por estas bebidas, un policía fue condenado a 2 años de prisión en suspenso.
Uniformado corrupto

Un policía sanjuanino fue condenado por coimear dos packs de gaseosas y otro de "Fernandito" en un control vial de Jáchal

Rawson: un intento de robo terminó con un policía herido y el delincuente descontrolado en la comisaría
Peligroso

Rawson: un intento de robo terminó con un policía herido y el delincuente descontrolado en la comisaría

Quiso vender gato por liebre: cayó un camionero con una revisión técnica trucha en Pocito
De manual

Quiso vender gato por liebre: cayó un camionero con una revisión técnica trucha en Pocito

Te Puede Interesar

Un ciclista rawsino sufrió un accidente con un colectivo de la Red Tulum y murió horas después, en el hospital.
Siniestro fatal

Un ciclista rawsino de 75 años chocó con un colectivo y falleció horas después

Por Daiana Kaziura
Avanzan las obras en el Parque Belgrano.
Espacio verde

Juegos y paseo gastronómico: cómo van las dos obras clave que cambiarán por completo al Parque Belgrano

Qué pasó con la mujer que ocasionó destrozos en un conocido sanatorio de Capital
Imágenes

Qué pasó con la mujer que ocasionó destrozos en un conocido sanatorio de Capital

Godoy Cruz empata 1-1 con Riestra, pero necesita ganar para no descender
Lucha por la permanencia

Godoy Cruz empata 1-1 con Riestra, pero necesita ganar para no descender

El robo de una bicicleta en Rawson terminó con un joven de sólo 18 años detenido.
En Rawson

Robó una bicicleta, pero no logró pedalear demasiado: lo atraparon tras una breve persecución