jueves 13 de noviembre 2025

Fútbol

Sin surcoreanos ni homosexuales: así transmitirá Corea del Norte la Premier League

Por primera vez, en Corea del Norte se podrá ver la Premier League, pero con fuertes restricciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Por primera vez en toda la historia, la prestigiosa Premier League (EPL) de Inglaterra saldrá televisada en Corea del Norte, un hecho inédito para el país, pero que ocurrirá bajo estrictas restricciones determinadas por el gobierno de Kim Jong-un.

image

Esta emisión se presenta como un gesto controlado y simbólico, una ventana hacia el fútbol mundial, pero siempre vista a través de los filtros férreos de la censura estatal.

Restricciones de tiempo y edición

Los encuentros no se emitirán en vivo. Solamente se mostrará un compacto editado de los partidos, previamente revisado por los medios públicos que operan bajo supervisión directa del gobierno

La duración de la transmisión se reducirá a tan solo 60 minutos, recortando media hora respecto a los 90 minutos reglamentarios del juego.

Censura política e ideológica

Una de las imposiciones más fuertes es la censura de futbolistas surcoreanos Las autoridades se asegurarán de eliminar cualquier situación en donde aparezcan estos jugadores por razones políticas e ideológicas.

Actualmente, el único futbolista surcoreano en la Premier League es Hee-chan Hwang, delantero del Wolverhampton Wanderers.

image

Además, cualquier secuencia que muestre símbolos del colectivo LGBTQ+ será rigurosamente censurada y recortada de la edición final. Los programas que incluyan fragmentos de la liga inglesa serán presentados como “resúmenes culturales del fútbol europeo” para evitar mensajes que contradigan las normas ideológicas del régimen.

Modificaciones técnicas y distribución

La distribución de los partidos estará a cargo del canal estatal KCTV, el único medio autorizado para emitir contenidos deportivos internacionales.

Todos los textos en inglés de la transmisión serán cambiados a gráficos norcoreanos. Esto incluye la eliminación de cualquier referencia comercial o cultural al Reino Unido, ya que los rótulos en inglés, la publicidad visible en los estadios y las referencias directas a patrocinadores serán reemplazados por gráficos en coreano.

Incluso se prevé que las voces de los comentaristas británicos sean sustituidas por narradores locales, con relatos adaptados a la retórica oficialista del Estado.

Pese a esta apertura mediática que marca un salto en términos de proyección global, los especialistas advierten que el acceso seguirá siendo limitado a un pequeño grupo de ciudadanos con televisores autorizados, sin modificar la realidad cotidiana de la mayoría de la población.

