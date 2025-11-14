viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alerta

Estados Unidos realizará ejercicios militares a pocos kilómetros de Venezuela

Tras el anuncio de la operación "Lanza del Sur", y en medio de fuertes tensiones con el gobienro de Nicolás Maduro, Estados Unidos realizará un despliegue militar en un país del Caribe, distante a sólo 11 kilómetros de Venezuela.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron nuevos ejercicios militares conjuntos que se llevarán a cabo entre el 16 y el 21 de noviembre, a tan solo unos 11 kilómetros de la costa de Venezuela. Este despliegue se enmarca en las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en el Caribe, operaciones que Venezuela denuncia como una excusa para derrocar a su presidente, Nicolás Maduro.

Lee además
lanza del sur: estados unidos anuncio la operacion militar contra el narcotrafico en latinoamerica
Guerra

"Lanza del Sur": Estados Unidos anunció la operación militar contra el narcotráfico en Latinoamérica
amcham celebro el acuerdo comercial entre argentina y estados unidos
Apoyo

AmCham celebró el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

Esta próxima actividad forma parte de la "larga historia de colaboración" y demuestra la "sólida relación" entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos. Las fuerzas trinitenses han justificado la intensificación de los ejercicios como parte de una estrategia coordinada para garantizar que su personal esté óptimamente entrenado para abordar el "flagelo de los delitos relacionados con armas de fuego y la violencia de pandillas" que padece el país.

image

El contexto de la Operación Lanza del Sur

El anuncio de los ejercicios llega un día después de que Washington informara sobre una nueva fase en su ofensiva militar regional. El ministro de Guerra, Pete Hegseth, anunció el inicio de la Operación Lanza del Sur, coincidiendo con la llegada a la región del portaaviones Gerald Ford, descrito como el portaaviones más grande del mundo.

El Ford, junto con su flotilla de destructores, aviones de vigilancia y cazas, se suma a los seis navíos ya presentes en el Caribe. El Comando Sur ha explicitado que el Grupo de Ataque de Portaaviones Doce tiene como propósito "disuadir redes ilícitas, interrumpir amenazas transnacionales, proteger el Caribe y defender el territorio nacional".

Hegseth afirmó que esta misión defiende la patria, elimina a los "narcoterroristas" del hemisferio y protege a Estados Unidos de las drogas. Subrayó que el "Hemisferio Occidental es el vecindario de Estados Unidos - y lo protegeremos".

Acusaciones de narcotráfico y amenaza de intervención

El despliegue militar estadounidense, que incluye buques de guerra, aviones caza y miles de soldados en el Caribe desde septiembre, ha tenido un impacto violento, pues ya se han bombardeado 21 supuestas narcolanchas con un saldo de al menos 80 muertos.

Venezuela insiste en que las operaciones contra el narcotráfico son una coartada. La Casa Blanca considera a Maduro ilegítimo y lo señala de encabezar un cartel de la droga. El expresidente Donald Trump acusa a Maduro de narcotráfico y ofrece una recompensa de US$50.000.000 por su arresto. Aunque no ha presentado pruebas, Trump asegura que gran parte de la droga supuestamente cargada en las lanchas bombardeadas provenía de Venezuela.

Este escenario ha despertado gran ansiedad en Venezuela ante la posibilidad de que se concrete un ataque en suelo venezolano. El presidente Maduro ha tildado la ofensiva estadounidense de violación del derecho internacional y ha cuestionado si Washington busca "una nueva Gaza en Sudamérica" o repetir escenarios como Afganistán o Vietnam.

Consecuencias diplomáticas y respuesta venezolana

La cercanía militar entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago ha provocado una crisis diplomática con Venezuela. Los ejercicios anteriores, que incluyeron la llegada del destructor estadounidense USS Gravely a Puerto España el 26 de octubre, fueron tachados de "provocación" por Caracas.

Como resultado directo de estos movimientos militares, Venezuela suspendió un acuerdo gasífero conjunto con Trinidad y Tobago y declaró persona non grata a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar.

Ante el despliegue estadounidense, el gobierno venezolano ha tomado medidas defensivas, incluyendo la firma de una ley para defender al país con la creación de "Comandos de Defensa Integral". Maduro también ha llamado al alistamiento en la Milicia Bolivariana, un cuerpo compuesto por civiles, y ha ordenado diversos ejercicios militares con tanques, vehículos anfibios, aviones caza y baterías antiaéreas.

Seguí leyendo

Crece la tensión entre China y Japón, con Taiwán como eje del conflicto

¿Quién fue el hombre más "glotón" de la historia? El francés que comía desde lo asqueroso hasta lo prohibido

Elecciones presidenciales en Chile: una por uno, las variables que pueden torcer la balanza el domingo

Sin surcoreanos ni homosexuales: así transmitirá Corea del Norte la Premier League

Advierten que la acidez del mar aumenta más rápido de lo previsto y pone en riesgo la vida marina

Aseguran que una tormenta solar "severa" se acerca a la Tierra, y esta noche tendrá su pico

Desde el Kremlin afirman que Europa se prepara para la guerra contra Rusia

Escándalo en EEUU: Donald Trump "pasó horas" con una de las víctimas de Jeffrey Epstein, según un correo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Xi Jinping y Sanae Takaichi
Alerta

Crece la tensión entre China y Japón, con Taiwán como eje del conflicto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
Impactante caso

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

El chalet sanjuanino conocido como la casita de chocolate, ya fue puesto a la venta.
Con el cartel

La "casita de chocolate" sanjuanina ya está a la venta: cuánto vale y las hermosas fotos de su interior

Te Puede Interesar

Jonathan Lucero, el principal y único detenido por el asesinato de Villa San Patricio.
Crimen de Matías Díaz

Dos chicos declararon y complicaron al único detenido por el asesinato a tiros en Villa San Patricio

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Arzobispado habló y terminó con los rumores: ¿qué pasó con la venta del terreno de Avenida Ignacio de la Roza?
Voz oficial

El Arzobispado habló y terminó con los rumores: ¿qué pasó con la venta del terreno de Avenida Ignacio de la Roza?

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas
Clima

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas

Rolando Lozano y Fernando Rahme
Judiciales

Silencio sugestivo: qué pasará con los dos secretarios relatores de "Jimmy" Quattropani

San Juan participó de encuentro con Sturzenegguer por regulaciones vitivinícolas
Política y economía

San Juan participó de encuentro con Sturzenegguer por regulaciones vitivinícolas