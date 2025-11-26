miércoles 26 de noviembre 2025

Investigación

Venganza en Rawson: le quemó la casa al hombre que le daba asilo porque habría violado a su hija

El hecho es muy confuso y hay versiones cruzadas. Provisoriamente, el acusado de provocar el incendio quedó libre e imputado por los delitos de incendio y daño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-26 at 14.30.59

El grave episodio ocurrido el pasado domingo en la madrugada en el departamento Rawson tiene un trasfondo muy confuso. Lo que sí está claro es lo que ocurrió: parte de una casa terminó incendiada y varios autos de un taller, "Taller de Chapa Yubel", destrozados por el ataque de una persona.

image
Así quedó la casa del denunciante.

Así quedó la casa del denunciante.

Tras estar tres días preso, Agüero tuvo la audiencia en su contra este miércoles y durante la exposición del fiscal José Plaza de la UFI Genérica se conoció el posible motivo de por qué este joven reaccionó con tanta violencia. Su pareja le habría dicho que Yubel -quien les prestaba asilo- había violado a su hija.

Según la denuncia del damnificado en la comisaría 6ta, trató a la pareja como unos drogadictos y que les prestaba asilo algunos días. El 23 de octubre, minutos después de las 00 horas, la novia de Agüero habría entrado drogada a la habitación donde duerme y que comenzó a gritarle a Yubel: "Vos me tocaste a mi hija, la violaste". Siguiendo con su exposición, dice que él le dijo a un empleado que lleve al hospital a esta chica y a su hija porque estaban mal.

WhatsApp Image 2025-11-26 at 14.30.59 (2)
Al fondo la defensora oficial Sandra Leveque, Después el fiscal José Plaza y su ayudante.

Al fondo la defensora oficial Sandra Leveque, Después el fiscal José Plaza y su ayudante.

Luego dice que escuchó ruidos en el exterior y que vio a Agüero haciendo daño en la propiedad. Después se fue a la casa de un amigo por miedo y que a las 3 de la mañana de ese mismo día, un vecino le llamó diciéndole que le habían prendido fuego la casa y que en el taller tenía varios autos dañados (son de sus clientes). Por tal razón se dirigió a la comisaría 6ta a hacer la denuncia pasadas las 5 horas.

La confusión se da en la otra parte, en la defensa del acusado -encarnada por la defensora oficial Sandra Leveque-. Lo que no le queda claro a la letrada es por qué Yubel le pidió al empleado del taller que lleve a la mujer (que lo estaba acusando de violador) y a la hija al hospital en su camioneta personal. Como así también, por qué no llamó al 911 cuando supuestamente Agüero estaba atacando su propiedad. Según Yubel, en su denuncia sí llamó, pero no está la constancia de que lo haya hecho.

WhatsApp Image 2025-11-26 at 14.30.59 (3)
Juez de Garantías Alberto Caballero.

Juez de Garantías Alberto Caballero.

Todavía es motivo de investigación, pero existiría una comunicación en mensajes donde Agüero se entera de lo que supuestamente hizo Yubel en perjuicio de su hija.

Ahora todo es motivo de investigación. La causa ahora se formalizó y la fiscalía tendrá un plazo de 6 meses para investigar. Por ahora solo se investiga el delito de incendio y daño, donde el único imputado terminó siendo Alejandro Agüero. El juez de Garantías Alberto Caballero le dictó la libertad a Agüero, pero deberá cumplir diferentes medidas de coerción, como someterse al proceso y no obstaculizar la investigación, presentarse en la comisaría 6ta cada cierto tiempo y no acercarse al denunciante en un radio de 200 metros y no tener comunicación por ninguna vía.

