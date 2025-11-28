Terminó arrestado por amenazar a un ciclista con un cuchillo de gran tamaño en Marquesado

Un incidente vial que comenzó con un cruce de palabras terminó con un camionero esposado y trasladado a sede policial, este viernes en Marquesado , Rivadavia . Según informaron fuentes policiales, David Soares, de 48 años, quedó detenido acusado de amenazas agravadas con arma.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Libertador y calle Galíndez, donde Soares, conductor de un camión, mantuvo una discusión con un ciclista de la misma edad. En medio del altercado, el transportista habría sacado un cuchillo de gran tamaño y lo exhibió de manera intimidante hacia el hombre que circulaba en bicicleta.

La víctima logró alejarse y dio aviso inmediato a una patrulla de los móviles comunales de Rivadavia que se encontraba en la zona. Los efectivos acudieron al lugar y procedieron a la aprehensión del camionero, quien fue trasladado por el delito de amenazas agravadas con arma.

El caso quedó ahora en manos de las autoridades judiciales correspondientes, que determinarán los próximos pasos en la causa.