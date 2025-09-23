miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Bandidos rurales

En una misma noche, robaron en tres casas de fin de semana en Zonda

En una acción coordinada, una banda delictiva entró a tres propiedades entre el lunes a la noche y la madrugada del martes. Robaron desde sanitarios hasta aires acondicionados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El robo se produjo en barrios de casas de fin de semana de Zonda.

El robo se produjo en barrios de casas de fin de semana de Zonda.

Una banda de delincuentes atacó tres casaquintas en Zonda durante la misma noche. Rompieron puertas y ventanas y, en dos propiedades, se llevaron sanitarios y bombas de agua; la tercera vivienda fue directamente saqueada.

Lee además
Imagen ilustrativa
Escruches

Robaron en la casa de fin de semana de una exfiscal y otras tres propiedades en un coqueto lugar de Zonda
golpe millonario: delincuentes arrasan con una casa de fin de semana en villa tacu
En Zonda

Golpe millonario: delincuentes arrasan con una casa de fin de semana en Villa Tacú

El primer golpe ocurrió en el loteo La Zoila, en la intersección de calle General Paz y callejón Cortines. Allí, el propietario Justo Videla observó a través de las cámaras de seguridad a tres hombres que irrumpieron en su casa alrededor de las 00:30. Cuando llegó al lugar, constató que habían violentado la puerta reja del fondo y escapado con dos aires acondicionados —uno BGH de 5000 frigorías y otro SCA de 3000—, una garrafa de 10 kilos y un televisor RCA de 32 pulgadas.

Minutos antes, otra vivienda del complejo Sierra Azules, en el lote 8 de Zonda, había sido blanco de los mismos delincuentes. Su dueño, Sergio Aguilar, denunció que las cámaras de vigilancia registraron a dos sujetos que arrancaron la bomba de agua de su propiedad. Para llevársela, rompieron parte del alambrado perimetral y destruyeron caños de la instalación.

La tercera denuncia también se produjo en el loteo La Zoila, esta vez en el lote 23. La damnificada, Paola Victoria, recibió el aviso de un vecino sobre movimientos sospechosos y, al llegar, descubrió que le habían violentado la puerta de un depósito. Del interior faltaban un inodoro, un bidet con mochila y un filtro de pileta de agua. Tras una recorrida policial, varios de esos elementos fueron hallados en un descampado, abandonados probablemente para ser retirados más tarde.

Los investigadores sostienen que se trató de una acción coordinada, en la que la misma banda se movió entre distintos puntos de Zonda durante la madrugada, repitiendo el mismo modus operandi: violentar accesos y sustraer objetos de fácil reventa en el mercado ilegal. La UFI de Delitos Contra la Propiedad tomó intervención y ordenó inspecciones oculares, croquis y relevamiento de cámaras para tratar de identificar a los autores y desarticular a este grupo que sembró preocupación entre los vecinos de casas de fin de semana.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan, cómo es el plan del Gobierno para "etiquetar" casas del IPV por un valioso motivo

Se llevaron $13.000.000 de una unión vecinal de Pocito en un robo rodeado de misterio

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Allanaron la casa de un menor acusado de robar $100.000 en Caucete

Un policía encontró a un nene de 5 años que desapareció de su casa en Pocito

Un albardonero será juzgado por los abusos a su sobrina y puede recibir 20 años de cárcel

Policías de Pocito salvaron la vida de un bebé de 2 años con maniobras de RCP

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los nuevos carteles luminosos de la Avenida de Circunvalación ya provocaron un cambio de conducta de los conductores sanjuaninos. 
Mirá el video

Los carteles luminosos de la Circunvalación y la nueva "avivada" sanjuanina

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral
Redes

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo
Madrugada trágica

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo

La nena estaba pegada a la puerta: el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo
El día después

"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Te Puede Interesar

Esta es la unión vecinal de Villa Elisa, en Pocito. Los ladrones entraron sin ejercer violencia.
Hay gato encerrado

Se llevaron $13.000.000 de una unión vecinal de Pocito en un robo rodeado de misterio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Pronóstico

San Juan tendrá un miércoles despejado y con temperaturas agradables

Un inmueble de Tucumán casi Rivadavia, en la Peatonal.
Comercio

El rubro de venta de calzados, en alerta, tras el cierre de dos negocios en el microcentro sanjuanino: por qué motivo

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

¡Histórico en el Maracaná! Lanús avanza a semifinales de la Sudamericana con gol de Dylan Aquino
Alegría

¡Histórico en el Maracaná! Lanús avanza a semifinales de la Sudamericana con gol de Dylan Aquino"