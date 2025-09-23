En una misma noche, robaron en tres casas de fin de semana en Zonda

Una banda de delincuentes atacó tres casaquintas en Zonda durante la misma noche. Rompieron puertas y ventanas y, en dos propiedades, se llevaron sanitarios y bombas de agua; la tercera vivienda fue directamente saqueada.

Escruches Robaron en la casa de fin de semana de una exfiscal y otras tres propiedades en un coqueto lugar de Zonda

El primer golpe ocurrió en el loteo La Zoila, en la intersección de calle General Paz y callejón Cortines. Allí, el propietario Justo Videla observó a través de las cámaras de seguridad a tres hombres que irrumpieron en su casa alrededor de las 00:30. Cuando llegó al lugar, constató que habían violentado la puerta reja del fondo y escapado con dos aires acondicionados —uno BGH de 5000 frigorías y otro SCA de 3000—, una garrafa de 10 kilos y un televisor RCA de 32 pulgadas.

Minutos antes, otra vivienda del complejo Sierra Azules, en el lote 8 de Zonda, había sido blanco de los mismos delincuentes. Su dueño, Sergio Aguilar, denunció que las cámaras de vigilancia registraron a dos sujetos que arrancaron la bomba de agua de su propiedad. Para llevársela, rompieron parte del alambrado perimetral y destruyeron caños de la instalación.

La tercera denuncia también se produjo en el loteo La Zoila, esta vez en el lote 23. La damnificada, Paola Victoria, recibió el aviso de un vecino sobre movimientos sospechosos y, al llegar, descubrió que le habían violentado la puerta de un depósito. Del interior faltaban un inodoro, un bidet con mochila y un filtro de pileta de agua. Tras una recorrida policial, varios de esos elementos fueron hallados en un descampado, abandonados probablemente para ser retirados más tarde.

Los investigadores sostienen que se trató de una acción coordinada, en la que la misma banda se movió entre distintos puntos de Zonda durante la madrugada, repitiendo el mismo modus operandi: violentar accesos y sustraer objetos de fácil reventa en el mercado ilegal. La UFI de Delitos Contra la Propiedad tomó intervención y ordenó inspecciones oculares, croquis y relevamiento de cámaras para tratar de identificar a los autores y desarticular a este grupo que sembró preocupación entre los vecinos de casas de fin de semana.