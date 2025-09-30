martes 30 de septiembre 2025

Se terminó la espera

¡Ya están a la venta las entradas para el TC2000 en El Zonda!

La carrera se disputará el 11 y 12 de octubre, y tendrá al Zonal Cuyano como categoría complementaria. Por ahora, los tickets se pueden adquirir solo por internet.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores

El rugido de los motores vuelve a hacerse sentir en San Juan: el Autódromo Eduardo Copello “El Zonda” abrirá sus puertas para recibir al TC2000 YPF INFINIA y a la Copa Rookie Latam, que desembarcarán por primera vez con los nuevos SUV de 500 caballos de potencia. La cita será el 11 y 12 de octubre, en un fin de semana que también tendrá al Zonal Cuyano como categoría complementaria.

Las entradas ya están disponibles en entradauno.com, con los siguientes valores:

  • Sector Boxes: $55.000

  • Tribuna Traverso: $40.000

  • General: $25.000

Será la 9ª fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000, marcando además el esperado regreso al Zonda tras seis años. La última vez que la categoría visitó el circuito enclavado en la Quebrada de Zonda fue el 19 de septiembre de 2019, cuando Matías Milla (Renault Sport) se quedó con la victoria. Lo acompañaron en el podio Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing) y Matías Muñoz Marchesi (Fiat Racing Team).

Con esta nueva visita, el TC2000 sumará su presentación Nº38 en San Juan, un escenario que guarda historia grande y que tiene a Juan María “El Flaco” Traverso como máximo ganador, con seis triunfos.

En lo deportivo, el campeonato llega con Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing) como líder con 162 puntos, seguido de cerca por Emiliano Stang con 137 y Franco Vivian con 126. En la Copa Rookie Latam 2025, el propio Stang domina con 203 unidades, escoltado por Franco Morillo (171) y Matías Capurro (110).

