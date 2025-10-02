El Gobierno nacional simplificó un trámite para facilitar la importación de vehículos

La importación de autos será más fácil tras la medida adoptada por el Gobierno nacional.

El Gobierno de Javier Milei simplificó la importación de vehículos al reconocer como válidas homologaciones ambientales internacionales con altos estándares. Argumentó que la medida busca abaratar costos y evitar la duplicación de trámites, además de generar mayor competencia y transparencia en el mercado.

La normativa estableció que se podrán utilizar las Licencias de Configuración Ambiental (LCA) ya autorizadas en el ámbito local , al momento de importar un rodado nuevo, y simplificó los requisitos asociados a la obtención del documento. La LCA garantiza que un vehículo cumple con los estándares ambientales para poder circular.

Hasta el momento, cada importador debía gestionar una licencia por cada unidad que ingresaba al país, incluso si el modelo ya estaba aprobado en Argentina o en mercados con requisitos más exigentes.

Con la nueva resolución, para otorgar los certificados de emisiones gaseosas y sonoras de modelos a importar que ya estén homologados, se aceptarán los de ensayos ambientales emitidos por organismos reconocidos internacionalmente y laboratorios locales acreditados.

“¿Cómo podía ser que un importador trayendo el mismo modelo de auto que otro ya había homologado e importado, tuviera que rehacer todo el trámite de la LCA desde cero?”, se preguntó, por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con un posteo realizado este jueves en su cuenta de la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1973712926285377938?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1973712926285377938%7Ctwgr%5E77cd8b0bf05c9fe052a89dada12271cbc0f41492%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cronica.com.ar%2Fpolitica%2FEl-Gobierno-de-Javier-Milei-simplifico-un-tramite-para-facilitar-la-importacion-de-vehiculos-20251002-0066.html&partner=&hide_thread=false SEGUIMOS FACILITANDO LA IMPORTACIÓN DE AUTOMOVILES. Hoy la Resolución 546/25, con firma del Secretario de Turismo Deportes y Medio Ambiente @danielscioli, simplificamos los requisitos asociados a la Licencia de Configuración Ambiental (LCA). La LCA es la certificación que un… pic.twitter.com/8LMfPHs83b — Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 2, 2025

Criticó luego que había “un sistema pensado para obstaculizar la importación, frenar la competencia y alimentar la burocracia”. Consideró, además, que la medida representa “una revolución en el sistema de homologación”. “Pasamos de una lógica de ‘trabar hasta entender’ a una de ‘habilitar y confiar’", agregó.

Esta simplificación se suma a la Resolución 271/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, que ya había agilizado el procedimiento para obtener la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), un documento que garantiza la seguridad de los vehículos.

Esa normativa permite la aceptación de certificaciones de seguridad de organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil.

Desde ahora, los importadores de vehículos nuevos podrán utilizar tanto una LCM como una LCA ya existente.

Sturzenegger, en su posteo, precisó: “Un modelo aprobado vale para todos: no más ensayos por importador o por unidad. El individuo que importe podrá usar la LCM o la LCA ya autorizada en el mercado”.

FUENTE: Crónica