jueves 2 de octubre 2025

Bellezas

Silvia Maldonado, la nueva Reina del Adulto Mayor en Capital

La representante de Villa América se quedó con la corona en una jornada cargada de música y alegría. Celia Zuleta fue elegida Virreina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
reina del adulto mayor

El miércoles, Capital vivió una tarde a puro festejo con la elección de la Reina del Adulto Mayor, un certamen que reunió a 18 candidatas de distintos centros de jubilados y asociaciones. Entre aplausos, risas y baile, el título quedó en manos de Silvia Maldonado, del Centro de Jubilados de Villa América. A su lado, la banda de Virreina fue para Celia Zuleta, de la Asociación de Casa Cuna.

La intendente Susana Laciar estuvo presente durante el evento y compartió con las familias que acompañaron la fiesta. También hubo homenajes especiales para Zoila Lucero y Ana María Piacente, reinas salientes que recibieron el reconocimiento de todos los presentes.

image

Con música en vivo, un clima festivo y mucho entusiasmo, la Municipalidad de Capital celebró a las nuevas soberanas y destacó la participación de todas las postulantes, que mostraron la energía y el espíritu activo de los adultos mayores de la ciudad.

