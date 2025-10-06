lunes 6 de octubre 2025

Francia y el Banco Europeo ofrecen financiamiento para obras clave para la minería en San Juan

La Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones ofrecieron hasta 400 millones de dólares para obras eléctricas que garantizarán la capacidad necesaria para la actividad minera y el desarrollo industrial de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió este lunes la confirmación de un ofrecimiento de financiamiento internacional por hasta 400 millones de dólares destinado a la construcción de infraestructura eléctrica estratégica para la industria y la minería de la provincia. La propuesta fue realizada de manera conjunta por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) durante una reunión celebrada en la Embajada de Francia en Buenos Aires.

El encuentro se realizó en el marco de la visita de una misión de 20 empresas francesas de primera línea a Argentina, organizada por MEDEF International, el movimiento de empresas francesas. La delegación francesa estuvo encabezada por Christel Bories, presidente de la Cámara Argentino-Francesa y referente de ERAMET, acompañada por representantes de otras compañías de diversos rubros. Por la provincia de San Juan participaron, además de Orrego, los ministros de Minería, Juan Pablo Perea, y de Producción, Gustavo Fernández.

Durante la reunión, Orrego destacó la importancia del ofrecimiento y agradeció el interés de la AFD y del BEI. El financiamiento está destinado a obras clave para garantizar la capacidad eléctrica necesaria para la actividad minera y la evacuación de energía solar, incluyendo estaciones transformadoras y líneas de transporte de alta tensión.

El gobernador subrayó que esta propuesta constituye “una muestra de confianza en la provincia y en la gestión provincial”, y que será evaluada por los equipos técnicos del gobierno para definir su conveniencia y condiciones. La iniciativa se enmarca además en la estrategia de San Juan de fortalecer su infraestructura productiva y atraer inversiones en sectores estratégicos como la minería y las energías renovables.

Orrego asistió al encuentro invitado por el Embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien participó en representación de la Mesa del Litio, mientras que Orrego preside la Mesa del Cobre en Argentina.

