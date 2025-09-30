Como Capital, Rawson avanza con la reubicación de sus carritos de comida rápida en polos gastronómicos

Al igual que en Capital , el municipio de Rawson comenzó a implementar un plan integral para reubicar y ordenar los carritos de comida rápida, conocidos popularmente como "pancheros", que trabajan en la vía pública. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rawson, Sebastián Chirino , detalló en diálogo con Radio Sarmiento este martes el proceso que busca formalizar una actividad que, en algunos casos, lleva más de 30 años sin una normativa clara, según dijo. El objetivo es regularizar la actividad, mejorar la estética urbana y evitar la competencia desleal con los comercios tradicionales de la comuna.

Adelanto exclusivo El drástico cambio que se viene en la calle Lemos y el Parque de Rawson: paseo comercial y polo gastronómico

Esta estrategia fue adelantada por TIEMPO DE SAN JUAN en diciembre de 2024, cuando el intendente Carlos Munisaga adelantó que en 2025 buscaría crear un nuevo espacio, un paseo comercial y de relax para gente de todas las edades, en un tramo de la Calle Lemos, muy deteriorada . A la par, refuncionalizar el Parque Municipal que no alcanzó nunca su meta de ser un sitio de esparcimiento, convirtiendo un sector, en un polo gastronómico, con food trucks y restoranes.

El plan en el municipio comenzó así el año pasado con un relevamiento que identificó más de 68 carros y estructuras similares en el departamento. Chirino destacó la precariedad de la situación al señalar que "había solamente dos que tenían algún tipo de habilitación". Esta situación impulsó la creación de una ordenanza que establece un marco legal para la actividad y exige a los propietarios una serie de requisitos técnicos y administrativos.

Como parte del proceso, se creó un registro municipal en el cual hasta ahora se inscribieron 50 propietarios, de los cuales 15 ya completaron todas las adecuaciones técnicas de sus carros. Estas adecuaciones incluyen certificaciones eléctricas y de gas, seguros, y procedimientos para la disposición de residuos. "No existía en el municipio algún tipo de registro, nada, eran unos NN", afirmó Chirino para ilustrar la falta de control previa.

El plan contempla la creación de diez polos gastronómicos distribuidos en todo el departamento para reubicar los carros que cumplan con la normativa. La primera de estas zonas ya tiene un proyecto avanzado y estará ubicada en la calle Lemos, entre Superiora y Boulevar Sarmiento, cerca del Parque de Rawson. "El área de obras ya tiene los planos de adecuación de ese espacio y ya también están identificados los primeros cinco carros que podrían avanzar en la instalación", explicó el funcionario. Se estima que este primer polo estará operativo en un plazo de 35 a 45 días.

Chirino subrayó que el objetivo no es solo controlar, sino también generar un modelo de negocio con una estética diferencial, inspirado en tendencias de otras grandes ciudades. Además, aseguró que la reubicación buscará mantener la cercanía con la clientela existente.

"Una de las premisas es corresponder para que el carrito no se vaya lejos de la clientela que tenía", afirmó Chirino, y contó que para muchos vecinos estos carros "cumplen casi una función social" y son vistos como un servicio.

La iniciativa también busca terminar con la competencia desleal con los locales gastronómicos establecidos. Para ello, los carritos deberán tributar por la ocupación del espacio público, al igual que cualquier otro comercio. El municipio, por su parte, trabajará en la infraestructura de estas nuevas zonas, facilitando las conexiones eléctricas con medidores y asegurando servicios básicos, como la instalación de baños para los trabajadores.

El proyecto incluye políticas de promoción para dinamizar estos nuevos polos, como la organización de concursos gastronómicos y eventos artísticos para atraer a nuevos consumidores.

Según Chirino, la propuesta fue bien recibida por los propietarios de los carros, ya que casi el 80% aceptó la iniciativa y comenzó el proceso de adecuación, a pesar de la inversión que esto implica. "Esto significa darles estabilidad y seguridad", concluyó el secretario.

El antecedente de Capital

Los carros pancheros en Capital fueron reubicados en calle Alberdi, entre Las Heras y España, cerca del Parque Belgrano, después de haber sido desalojados de la calle San Luis donde venían trabajando hacía más de una década. La intendenta Susana Laciar anunció esta nueva "Ruta Panchera", que fue inaugurada en junio de 2025 con una intervención en el espacio y estricta normativa para garantizar salubridad y seguridad. Los carros pancheros capitalinos atienden todos los días, desde las 19:00 hasta las 3:00 de la mañana.

Previo a la habilitación, la Municipalidad aprobó una ordenanza que establece requisitos de higiene y seguridad para el funcionamiento de estos carros gastronómicos, lo que permitió su regreso.

La nueva ubicación incluye infraestructura y una intervención en el sector, realizada con apoyo del Ministerio de Infraestructura provincial. Se apeló a un tratamiento estético de los carros con la temática de dinosaurios, acorde al espíritu de la zona donde está el Museo de Ciencias Naturales y donde se creará un parque de juegos infantil en el mismo sentido.