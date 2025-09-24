miércoles 24 de septiembre 2025

Complicado

Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada

El sujeto que fue arrestado en medio de los allanamientos de la Policía, Marcelo Gerardo González Pereyra, se presentó frente a la jueza de Garantías y la fiscalía que lo imputó por múltiples delitos aunque quedó en libertad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras los enfrentamientos que se produjeron entre dos facciones de la hinchada de San Martín, la Policía activó una serie de procedimientos que concluyeron con la detención de un reconocido barrabrava. Se trata de Marcelo Gerardo González Pareyra, quien se presentó frente a la jueza de Garantías y fue acusado formalmente por una serie de delitos.

Más conocido como “El Puchi”, quien se sentó en el banquillo de los acusados fue arrestado durante uno de los 13 allanamientos realizados de manera simultánea en Concepción, en el marco de una causa por abuso de armas. Este miércoles, la fiscal Daniela Pringles lo imputó por varios ilícitos y, como no contaba con antecedentes penales, quedó en libertad.

Acorde manifestaron fuentes judiciales, al sujeto que es señalado como integrante de “La Banda del Pueblo Viejo” le endilgaron los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas, violación de domicilio, daño y lesiones, en concurso real. El Ministerio Público, en la audiencia de formalización, indicó que la calificación corresponde a diversos hechos en los que se vio implicado.

Defendido por Jorge Olivera Legleu, el barra será investigado por el término de un año por la fiscalía de la UFI Genérica, tiempo que resolvió la jueza Flavia Allende para la Investigación Penal Preparatoria. Como recuperó la libertad y para permanecer con el beneficio, periódicamente deberá presentarse en la comisaría cercana a su domicilio, así como también no podrá mantener contacto con las presuntas víctimas.

“La Banda del Pueblo Viejo” es uno de los dos grupos enfrentados dentro de la barra del club verdinegro, y tiene un largo historial vinculado al mundo de la violencia en el fútbol local. Según fuentes judiciales, su detención representa un golpe significativo a la estructura de esta facción, aunque otros seis miembros continúan prófugos.

La interna con “La Nueva Generación” se viene intensificando desde hace meses, con enfrentamientos que incluyeron golpes, amenazas y disparos. En el último episodio, un barra resultó herido de bala en una pierna, lo que aceleró la intervención policial y judicial.

Durante los procedimientos se secuestró un automóvil Fiat Cronos, una motocicleta Motomel tipo enduro —ambos vinculados a hechos recientes—, y en uno de los domicilios se incautaron 215 gramos de marihuana y dos balanzas de precisión, lo que dio intervención a la división de Drogas Ilegales.

Por el momento, la ofensiva judicial se concentra sobre la facción “La Banda del Pueblo Viejo”, aunque “La Nueva Generación” también es investigada en paralelo. Desde la UFI Genérica no se emitieron declaraciones oficiales, pero se espera que en los próximos días se profundicen las medidas para desarticular a ambos grupos violentos.

