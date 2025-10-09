Uno de los detenidos por el conflicto en la barra de San Martín tenía pedido de captura y quedó más complicado

Después de haber sido detenido por la Justicia, uno de los sujetos que quedó en la mira por el enfrentamiento de la barra de San Martín tenía pedido de captura y, como consecuencia, quedó más complicado que el otro involucrado, que zafó con una probation. Se trata de Franco Maurín , quien afrontó una segunda causa y recibió la prisión preventiva.

En horas de la mañana de este jueves, el integrante de “La Banda del Pueblo Viejo” fue acusado por la presunta comisión de dos delitos: lesiones leves en perjuicio de dos jóvenes y daño en perjuicio de un tercer damnificado. La causa es investigada por la fiscal Daniela Pringles, quien ya había imputado por el mismo hecho a Facundo Exequiel Asís, Agustín Nicolás Agüero y Marcelo González, los primeros en caer presos.

No obstante, más tarde, la misma UFI Genérica lo acusó por otros ilícitos: abuso de arma de fuego y portación de arma de fuego. Fue el fiscal Alejandro Mattar quien lo imputó por un episodio anterior y por el que se había librado una orden de detención, pero como no había podido ser encontrado por las autoridades, permanecía con el mote de prófugo.

Fue así que, frente a la misma jueza de Garantías, Flavia Allende, Maurín conoció las sospechas que pesan sobre sus hombros. Por ese motivo, le dictaron la prisión preventiva aunque, por la situación que atraviesa un familiar, consiguió el beneficio de cumplirla en su domicilio, por el término de 3 meses. El abogado Jorge Olivera Legleu detalló la situación personal de Maurín con su pareja, que perdió un hijo y que ahora atraviesa un embarazo de riesgo, por lo que necesita de su cuidado.

Por esa razón y sin la oposición del Ministerio Público, la jueza permitió que la medida de seguridad se cumpla en su vivienda, mientras es investigado no sólo por el conflicto de facciones de la barra del Verdinegro, sino por el otro violento hecho que habría protagonizado.