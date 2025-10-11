lunes 13 de octubre 2025

Increíble

El joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia

Este sujeto fue filmado por las cámaras de seguridad de una casa del Barrio Los Zorzales en los últimos días. En la causa que él está como la presunta víctima no ha ido a declarar porque según su abogado “no está en condiciones para hacerlo”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Video 2025-10-10 at 19.46.07 - frame at 0m18s

Un hecho insólito ha ocurrido en los últimos días. Un joven identificado como H.P., y que supuestamente no puede presentarse en Tribunales para declarar en la causa donde fue la víctima, fue filmado por las cámaras de seguridad de una casa del Barrio Los Zorzales de Rivadavia con intenciones de robar.

Es que, según su abogado defensor, “El Pecoso” todavía se está recuperando del tiro que recibió en la cabeza y no está en condiciones de declarar ante las autoridades de UFI Delitos Contra la Propiedad. Con los videos que fueron aportados, donde se lo ve a este delincuente ingresar a la vivienda saltando una reja de más de dos metros de alto, al parecer su situación no es tan grave.

El padre de este sujeto pidió que el nombre de su hijo no apareciera porque dijo tener problemas psiquiátricos, y que esa es la razón de porqué no se ha presentando en tribunales para declarar por el hecho donde es la víctima.

El video es del pasado 7 de octubre. En las imágenes se puede ver cómo este sujeto entra a la vivienda a plena luz del día y revisa el fondo y la galería. Se percata que hay cámaras de seguridad, las mira y aún así sigue haciendo su maniobra. Busca, pero no termina encontrando nada y sale de la vivienda por la parte delantera saltando la reja; según dijeron fuentes policiales.

El presunto ataque contra Hernán Paredes en Rivadavia

La causa donde fue la presunta víctima data del 31 de mayo último. Según el relato de la fiscalía en la audiencia, dos sujetos en un intento de robo le dieron un tiro en la cabeza y le provocaron heridas severas que lo dejaron al borde de la muerte. Los autores, Sergio Paredes y Luciano Ortiz quedaron detenidos, tuvieron su audiencia de formalización y se les dictó la prisión preventiva, imputándoles el delito de homicidio en ocasión de robo en grado de tentativa.

image

Durante la investigación, salió otra versión de los hechos y que ahora está siendo investigada. El que en realidad habría querido cometer el robo fue el presunto damnificado, que una de las víctimas lo desarmó y le dio un tiro.

