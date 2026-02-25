Mercado Libre pone en marcha su primer centro logístico en China para competir directamente con Temu y Shein

Mercado Libre se sigue expandiendo y ahora entra a competir a China.

Mercado Libre cerró 2025 trazando su plan para 2026: ampliar el corredor China–América Latina, potenciar el crédito, en particular las tarjetas, y consolidar la inteligencia artificial como motor de ventaja competitiva.

Según el informe, en diciembre la compañía abrió su primer centro de logística en China, que ya abastece a sus cinco mercados principales de Latinoamérica. La empresa espera que esta operación se convierta en un motor de inversión y expansión regional.

Esta expansión no solo amplía el catálogo, sino que permite un mayor control de la cadena de suministro, optimizando tiempos, costos y disponibilidad en categorías sensibles al precio.

El nuevo centro permitirá:

Aumentar el comercio transfronterizo con procesos más previsibles

Ofrecer un catálogo más amplio y competitivo

Coordinar su propia logística para atender eficientemente a los cinco mercados más importantes de la región

China–LatAm será, según Mercado Libre, uno de los focos estratégicos de crecimiento regional, junto con la expansión del crédito y la publicidad, defendiendo precios frente a competidores globales y aumentando márgenes gracias a operaciones más grandes.

El crédito impulsa a Mercado Pago: 77,9 millones de usuarios y crecimiento récord en tres años

En otro orden, Mercado Pago alcanzó 77,9 millones de usuarios activos mensuales, un crecimiento interanual del 27,3%. Durante el trimestre, movió un total de u$s83.700 millones en pagos, un crecimiento del 52,6% en términos constantes, mientras que sus activos bajo administración subieron 77,8%, llegando a u$s18.800 millones.

El negocio de crédito se confirma como el principal impulsor de ingresos.

Portafolio total: u$s12.500 millones (+90% interanual).

u$s12.500 millones (+90% interanual). Tarjetas de crédito: u$s5.656 millones (+114,3%).

u$s5.656 millones (+114,3%). Crédito al consumidor: u$s4.559 millones (+76%).

u$s4.559 millones (+76%). Crédito a comerciantes: más de u$s2.000 millones (+66,7%).

El trimestre cerró con la emisión de alrededor de 3 millones de tarjetas, aprovechando la mayor demanda propia de la temporada alta.

Brasil y México, al frente de la expansión

Brasil se consolida como la plaza más robusta: el 75% de las tarjetas llega a su primer mes de equilibrio, y los ingresos por crédito suben de u$s538 millones a u$s1.025 millones entre 2024 y 2025.

México se perfila como un mercado clave para Mercado Libre: menos del 20% de la población tiene tarjeta de crédito, y los ingresos fintech crecieron 64% en un año, superando el ritmo de Brasil y Argentina, donde la penetración alcanza cerca del 40% y los ingresos por créditos pasaron de u$s234 millones a u$s395 millones.

Con cerca del 40% de la población con tarjeta de crédito, Argentina mantiene espacio para expandir el negocio financiero, mientras los ingresos por créditos pasaron de u$s234 millones a u$s395 millones en solo un año.

Márgenes sólidos y riesgo controlado

El crecimiento del crédito se sostiene en modelos de evaluación interna basados en datos propios, con la morosidad de tarjetas entre 15 y 90 días en mínimos históricos del 4,4%.

El Margen de Interés Neto después de Pérdidas (NIMAL) llegó a 23,3%, lo que posibilita mantener la inversión en expansión. El portafolio de crédito se cuadruplicó en apenas tres años.

Inteligencia artificial como infraestructura transversal

Desde su lanzamiento en octubre, el asistente de inteligencia artificial de Mercado Pago manejó más de 9 millones de consultas en el último trimestre, resolviendo alrededor del 90% de los casos sin necesidad de intervención humana, incluyendo transferencias y pagos de facturas.

La hoja de ruta para 2026 contempla:

Potenciar el Asistente de Vendedores en el Marketplace

Mejorar la personalización de las búsquedas mediante inteligencia artificial

Hacer que el asistente financiero sea más proactivo, fomentando que los usuarios utilicen la plataforma como su cuenta principal

Inversión logística y enfoque en escala

La compañía continuará reforzando su infraestructura logística y de fulfillment, sumando envíos gratuitos con límites más bajos, replicando la estrategia de Brasil para incentivar compras y fidelizar clientes.

El modelo de ventas directas (1P) seguirá fortaleciéndose, especialmente en supermercados, donde la competitividad en precio y surtido es clave.

La plataforma publicitaria de Mercado Libre se consolida como una fuente clave de monetización, utilizando IA para optimizar anuncios y atraer marcas importantes.

