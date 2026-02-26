jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ranking socioeconómico

Cuánto debe ganar una familia para ser considerada rica, clase media o pobre en Argentina

Un informe de la UCA muestra importantes disparidades de ingresos entre los distintos sectores sociales

Por Redacción Tiempo de San Juan
La pirámide socioeconómica de Argentina indica cuánto tiene que ingresar una familia para ser considerada rica, clase media o pobre.

La pirámide socioeconómica de Argentina indica cuánto tiene que ingresar una familia para ser considerada rica, clase media o pobre.

Luego de la salida de la convertibilidad, se consolidó una matriz social profundamente heterogénea que perdura hasta la actualidad, mostrando importante brechas tanto en materia de ingresos como de acceso a oportunidades entre los distintos niveles socioeconómicos.

Lee además
Evelyn Esquivel, la joven emprendedora sanjuanina que murió trágicamente esta semana.
En la Justicia

La familia de Evelyn Esquivel será querellante para aclarar las contradicciones sobre quién conducía el auto
informe del inv: san juan perdio el 18,6% de su superficie de vid en casi una decada
Datos

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década

En ese marco, un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA describe la situación de las familias según el lugar que ocupan en la pirámide social.

El centro de estudios señala que en el tercio superior, se configura un estrato de clases medias-altas y altas plenamente integrado a los circuitos formales, globalizados y de alta productividad.

Es un segmento con acceso estable a bienes públicos de calidad, capacidad de ahorro, inversión en capital humano y redes de oportunidad, y con capacidad de orientar sus decisiones económicas hacia horizontes de largo plazo.

En términos de ingresos, para integrar el 3% de mayores recursos, el hogar familiar requiere percibir al menos $30 millones. A continuación se ubica el 7% que conforma la clase media alta, con ingresos desde $15 millones. Luego aparece el 20% correspondiente a los sectores medios integrados, cuyo piso de ingreso se sitúa en $5 millones.

image
Pir&aacute;mide socioecon&oacute;mica de los hogares (ODSA- UCA)

Pirámide socioeconómica de los hogares (ODSA- UCA)

En el tercio intermedio, se ubica una amplia clase media y media baja aspiracional, “sostenida por inserciones laborales formales y semi-formales, cuya estabilidad depende críticamente del ciclo económico. Este grupo acumula expectativas de movilidad pero sufre frustración, incertidumbre y desconfianza política ante la recurrencia de crisis macroeconómicas, la volatilidad del ingreso real y el deterioro de bienes públicos clave”, indicó el ODSA.

Para pertenecer al 20% de los hogares que compone el estrato medio aspiracional es necesario percibir al menos $3.500.000, mientras que en el segmento medio bajo vulnerable el ingreso mínimo requerido es de $2 millones.

En el tercio más bajo de la distribución se agrupa una población inserta en trabajos informales, inestables o de mera subsistencia, condicionada por un entramado de baja productividad, menor nivel educativo acumulado, fragilidad laboral y fuerte dependencia de asistencia estatal.

El ODSA indica que la debilidad de los ingresos provenientes del trabajo dificulta quebrar el círculo de la pobreza y perpetúa situaciones de exclusión económica, social y territorial.

El ODSA indica que la debilidad de los ingresos provenientes del trabajo dificulta quebrar el círculo de la pobreza y perpetúa situaciones de exclusión económica, social y territorial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora bien, el 20% que integra el segmento bajo no indigente necesita contar con ingresos de al menos $800.000. Esa misma suma, en paralelo, funciona como el límite máximo para el 10% ubicado en situación de pobreza extrema.

Puntualmente sobre este segmento, el informe asegura las medidas de liberalización aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron la crisis previa, aunque hacia el segundo semestre de 2024 la estabilización macroeconómica y una recuperación parcial de los ingresos comenzaron a moderar las tasas de pobreza e indigencia.

No obstante, observan que la mejora observada en los indicadores sociales durante el período 2023-2025 se asocia principalmente a la desaceleración inflacionaria, más que a una recomposición genuina del poder de compra o a un aumento sostenido de la capacidad de consumo de los hogares.

Según el ODSA, la mejora observada en los indicadores sociales durante el período 2023-2025 se asocia principalmente a la desaceleración inflacionaria. REUTERS/Mariana Nedelcu

Además, el ODSA analizó: “El actual régimen libertario abre la posibilidad de dinamizar sectores competitivos, atraer inversión y reordenar incentivos que podrían elevar la productividad y habilitar nuevas trayectorias de movilidad social”.

“Sin embargo, sus límites emergen en la falta de mecanismos inclusivos de transición y en la desarticulación del entramado productivo existente, lo que amenaza con profundizarla informalidad y la pobreza estructural si no se acompaña de una estrategia capaz de generar empleos formales y políticas activas de integración territorial y de capital humano que integren socialmente a los sectores hoy excluidos del desarrollo”, añadió.

“Sin una estrategia explícita de inversión —interna y externa— orientada a expandir el tejido pyme, profesionalizar la economía informal y fortalecer el capital humano, la estabilización macro podría derivar en un orden social más desigual, con menor movilidad ascendente, mayor fragmentación y una sociedad disciplinada por la supervivencia más que integrada por oportunidades", consideró el ODSA.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

ANSES confirmó el pago del bono de 70 mil pesos para jubilados y pensionados

El avance de los vehículos importados redefine el mercado automotriz en San Juan

El dólar sube por segundo día y se estaciona por encima de los $ 1.400

Las acciones argentinas vuelven a caer y Mercado Libre pierde 8% tras la presentación del balance trimestral

Acuerdo paritario de la UOCRA: cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción en febrero

Mercado Libre pone en marcha su primer centro logístico en China para competir directamente con Temu y Shein

La UNSJ frente a la motosierra: obras paralizadas y el inicio de Medicina en suspenso

Aerolíneas Argentinas llegó a un superávit de 112,7 millones de dólares en 2025

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
informe del inv: san juan perdio el 18,6% de su superficie de vid en casi una decada
Datos

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro
Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

A la izquierda, Miguel Leiva, con su hijo Nelson Leiva.
Conmoción

Dolor por el hombre que murió en un vuelco en Ullum: era padre de un conocido árbitro

Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Te Puede Interesar

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década
Datos

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde la fiscalía le bajan el pulgar a la actuación de oficio que pretende la Liga Sanjuanina de Fútbol
Hechos de violencia

Desde la fiscalía le bajan el pulgar a la "actuación de oficio" que pretende la Liga Sanjuanina de Fútbol

Del veto de Cristina a la apuesta de Milei: la sinuosa historia de la Ley de Glaciares que condiciona a San Juan
Congreso

Del veto de Cristina a la apuesta de Milei: la sinuosa historia de la Ley de Glaciares que condiciona a San Juan

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Las siete candidatas a Reina de la Fiesta del Racimo y el Vino, que se vivirá este fin de semana en Las Casuarinas, en 25 de Mayo.
Galería

Copa en mano, conocé a cada una de las candidatas a Reina del Racimo y el Vino