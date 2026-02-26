jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

ANSES confirmó el pago del bono de 70 mil pesos para jubilados y pensionados

La medida publicada hoy en el Boletín Oficial se suma a los refuerzos otorgados desde 2024.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tal como sucede cada mes, el Gobierno nacional confirmó un nuevo pago del bono de $70.000 para jubilados y pensionados. La oficialización del plus llega luego de que el Ejecutivo anunciara una nueva suba para los beneficiarios de la ANSES.

Lee además
anses anuncio que auh recibe un nuevo aumento en marzo: consulta cuanto cobras
Importante

Anses anunció que AUH recibe un nuevo aumento en marzo: consultá cuánto cobrás
anses publico el cronograma de pagos de marzo 2026: cuando arranca el calendario
Importante

Anses publicó el cronograma de pagos de marzo 2026: cuándo arranca el calendario

La medida se oficializó tras la publicación del decreto109/2026 en el Boletín Oficial. Así, este bono se suma a los ya entregados desde 2024, que buscaron mitigar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores.

Las resoluciones previas dispusieron actualizaciones mensuales de los haberes previsionales desde julio de 2024, vinculadas directamente a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Sin embargo, la administración reconoció que, a pesar de estos mecanismos, persistieron efectos adversos especialmente entre quienes perciben los haberes más bajos, por lo que consideraron necesario volver a otorgar el pago extraordinario del plus.

Según el decreto, el bono será liquidado por titular y su alcance incluye a quienes reciban prestaciones contributivas otorgadas a través de la Ley N° 24.241, regímenes generales previos, regímenes especiales derogados y ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación.

Dentro del universo de beneficiarios, también se encuentran quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.

El criterio para la asignación del bono contempla la suma de los haberes de todas las prestaciones vigentes. Para quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado, se otorgará la suma en su totalidad.

Mientras tanto, en los casos en que el total de las prestaciones supere el haber mínimo, se abonará una suma diferencial hasta alcanzar el tope que resulta de sumar el haber mínimo más el máximo del bono. Así, se busca priorizar el refuerzo de ingresos para los sectores con mayores necesidades, sin excluir a quienes, por acumulación de beneficios, superen el piso mínimo.

Tal como sucedió los meses anteriores, aclararon que se trata de una suma de carácter de no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computable a los efectos de otros conceptos previsionales o asistenciales.

El decreto justifica la decisión en la necesidad de resguardar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, especialmente tras suspensión de la aplicación de la Ley N° 27.609 de movilidad jubilatoria, cuya fórmula no contemplaba la evolución de los precios, algo que desde el Gobierno consideran que generó un desfasaje entre la economía real y la actualización de los haberes. Según la fundamentación oficial, esta situación afectó en mayor medida a quienes perciben los ingresos más bajos, lo que derivó en la implementación de bonos mensuales y refuerzos previsionales desde enero de 2024 hasta febrero de 2026.

Bajo el esquema actual de incrementos, se registraron subas del 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre, 2,4% en enero. De hecho, la última actualización fue del 2,88%, llevando la mínima hasta los $369.600,88.

Al valor de la jubilación mínima, hay que sumarle ahora el bono extraordinario, por lo que los adultos mayores percibirán en su próxima fecha de cobro $439.600,88.

El haber máximo, por otro lado, escaló hasta los $2.487.063,95 desde el 1° de marzo. En el caso de la base imponible mínima para el cálculo de aportes, se fijó en $124.481,49, mientras que la máxima alcanzará los $4.045.590,45. Asimismo, el monto de la PUAM será $295.680,70 y la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $169.075,53.

Temas
Seguí leyendo

ANSES activó uno de los pagos más esperados: de qué se trata

El Gobierno presentó un recurso para que Cristina Kirchner no cobre la pensión por viudez

Cuánto debe ganar una familia para ser considerada rica, clase media o pobre en Argentina

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década

El avance de los vehículos importados redefine el mercado automotriz en San Juan

El dólar sube por segundo día y se estaciona por encima de los $ 1.400

Las acciones argentinas vuelven a caer y Mercado Libre pierde 8% tras la presentación del balance trimestral

Acuerdo paritario de la UOCRA: cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción en febrero

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
informe del inv: san juan perdio el 18,6% de su superficie de vid en casi una decada
Datos

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro
Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

A la izquierda, Miguel Leiva, con su hijo Nelson Leiva.
Conmoción

Dolor por el hombre que murió en un vuelco en Ullum: era padre de un conocido árbitro

Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Te Puede Interesar

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década
Datos

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde la fiscalía le bajan el pulgar a la actuación de oficio que pretende la Liga Sanjuanina de Fútbol
Hechos de violencia

Desde la fiscalía le bajan el pulgar a la "actuación de oficio" que pretende la Liga Sanjuanina de Fútbol

Del veto de Cristina a la apuesta de Milei: la sinuosa historia de la Ley de Glaciares que condiciona a San Juan
Congreso

Del veto de Cristina a la apuesta de Milei: la sinuosa historia de la Ley de Glaciares que condiciona a San Juan

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Las siete candidatas a Reina de la Fiesta del Racimo y el Vino, que se vivirá este fin de semana en Las Casuarinas, en 25 de Mayo.
Galería

Copa en mano, conocé a cada una de las candidatas a Reina del Racimo y el Vino