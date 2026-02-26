jueves 26 de febrero 2026

Alternativa de ahorro

Plazo fijo, banco por banco: cuánto se gana con $1.500.000 en un mes

El plazo fijo tradicional sigue siendo una herramienta muy popular para generar dinero con la tasa de interés vigente y en pocos pasos desde la aplicación del banco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El plazo fijo sigue siendo una herramienta muy usada por ahorristas en Argentina.

Para los argentinos que buscan proteger sus ahorros frente a la inflación y sin dar muchas vueltas, el plazo fijo se mantiene como la herramienta de inversión más tradicional y confiable. En un contexto económico donde dejar la plata quieta es ver cómo se escapa el poder adquisitivo, esta herramienta ofrece una previsibilidad que otras alternativas más volátiles no tienen. En esta nota vamos a detallar cuánto dinero se puede obtener con una inversión de $1.500.000 en 30 días.

Como el plazo fijo es un instrumento de renta fija, el ahorrista puede saber exactamente cuántos pesos tendrá en su cuenta al cumplirse el mes, permitiendo una planificación financiera mucho más ordenada.

Otra ventaja fundamental de esta inversión clásica reside en su sencillez y en el respaldo que ofrece el sistema bancario. De esta manera, no hace falta ser un gurú de la bolsa ni seguir gráficos complicados para poner a trabajar el capital. A través del home banking o la aplicación del celular, cualquier persona puede constituir un depósito a plazo fijo y asegurarse un rendimiento "atractivo".

Entender el funcionamiento del plazo fijo es clave para que los pesos no pierdan terreno frente a la inflación mensual. A través de la información oficial que brinda el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los ahorristas pueden comparar los rendimientos que ofrecen las distintas entidades financieras, ya sean clientes o no de las mismas.

De acuerdo con el relevamiento diario que publica el BCRA, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica entre el 25 y el 28%. Cabe recordar que la máxima autoridad monetaria ya no impone una tasa mínima obligatoria, por lo cual la competencia en el mercado hace que los rendimientos se mantengan en un rango similar entre las principales entidades del país para captar a los pequeños y medianos ahorristas.

¿Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de un millón y medio de pesos?

En términos prácticos, la ganancia mensual se calcula dividiendo esa TNA por los 365 días del año y multiplicándola por los 30 días que suele durar el depósito. Esto permite que el inversor obtenga una renta mensual que, si se utiliza de forma inteligente, puede servir para cubrir gastos fijos o para reinvertir y generar una "bola de nieve" de intereses.

Para ponerle números concretos, usemos como referencia al Banco Nación, que actualmente ofrece una TNA del 25%. Si decidís colocar hoy mismo $1.500.000 en un plazo fijo a 30 días, al vencimiento vas a recibir un interés de aproximadamente $30.821,92. Se trata de un rendimiento neto del 2,05%, aproximadamente.

Esto significa que, después de un mes de tener la plata trabajando, te vas a encontrar con un total de $1.530.821,92 depositados en tu cuenta. Es un ingreso extra que viene muy bien y que se genera sin moverte de tu casa. Sin embargo, los precios al consumidor que revela el INDEC aumentaron 2,9% en enero de 2026.

Ahora bien, debemos señalar un concepto que muchos pasan por alto, pero que es el verdadero secreto de los ahorristas: la Tasa Efectiva Anual (TEA). Ese porcentaje es lo que realmente ganás si, cada vez que vence el plazo fijo, volvés a invertir el millón y medio junto con los intereses que ganaste el mes anterior.

Con una TNA del 25%, la TEA se ubica en el 28,07%. Esto implica que, si hacés la rueda completa durante los 12 meses reinvirtiendo todo, te estarías llevando una ganancia total de $421.050 al cabo de un año, solo por dejar que el interés compuesto haga su magia.

Las tasas de interés que ofrecen los bancos para un plazo fijo a 30 días

Tal y como se indicó, el Banco Central difunde una tabla comparativa de tasas de interés ofrecidas por los 10 bancos con mayor volumen de depósitos:

  • Banco de la Nación Argentina: 25 %
  • Banco Santander Argentina: 23 %
  • Banco de Galicia y Buenos Aires: 23 %
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25 %
  • BBVA Argentina: 24 %
  • Banco Macro: 28 %
  • Banco Galicia Más: no informa
  • Banco Credicoop: 24 %
  • ICBC Argentina: 23,5 %
  • Banco Ciudad: 23 %

