Soda Stereo hace posible lo imposible: Cerati vuelve al escenario con Ecos

Después de semanas de rumores, este lunes se confirmó lo que los fans esperaban: Soda Stereo regresa con un espectáculo llamado Ecos, que reunirá a Gustavo Cerati de manera virtual junto a Charly Alberti y Zeta Bosio en el escenario.

El show, anunciado para el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, promete ser una experiencia inmersiva con tecnología de última generación. No se trata de un tributo ni de una repetición de Gracias Totales: no habrá invitados ni reemplazos de guitarra o voz. La figura de Cerati será recreada digitalmente a partir de grabaciones originales, con su voz y guitarra intactas.

Según adelantaron los productores, Ecos ofrecerá un repertorio con los clásicos de Soda y algunas rarezas nunca antes interpretadas en vivo. El concepto toma inspiración de la experiencia de ABBA con hologramas, pero con un nivel tecnológico superior: la recreación de Cerati reaccionará en tiempo real a la puesta de luces y al movimiento del escenario.

El espectáculo está pensado para estadios cerrados, con campo de pie para el público más joven y plateas para quienes prefieran vivirlo sentados. La producción está a cargo de PopArt, con Adrián Taverna en sonido y Caíto Lorenzo en lo visual, dos históricos colaboradores de la banda.

Las entradas saldrán a la preventa este martes 30 de septiembre a las 10, exclusivamente en el sitio del Movistar Arena, con un beneficio para clientes de Banco Galicia y cuotas sin interés.

Aunque por ahora solo se confirmó una fecha, se espera que la alta demanda sume más funciones en Buenos Aires y que el show llegue también a Chile, Colombia, Perú y otros países de Latinoamérica.

Desde el entorno de la banda admiten que habrá críticas por “revivir” a Cerati en escena, pero defienden la propuesta como una manera de mantener vivo el legado de Soda Stereo y acercarlo a nuevas generaciones.

“Cada disco tuvo detractores —explican—. Ecos no será la excepción. Pero quien quiera verlos de nuevo, o por primera vez, tendrá en este show la oportunidad de hacerlo”.