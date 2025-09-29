lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A pura emoción

Soda Stereo hace posible lo imposible: Cerati vuelve al escenario con Ecos

El trío regresa con Ecos, un show que reunirá a Charly Alberti y Zeta Bosio en vivo junto a la recreación virtual de Gustavo Cerati, usando su voz y guitarra originales. La primera fecha será en marzo en el Movistar Arena y planean girar por Latinoamérica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-29 at 5.47.43 PM

Después de semanas de rumores, este lunes se confirmó lo que los fans esperaban: Soda Stereo regresa con un espectáculo llamado Ecos, que reunirá a Gustavo Cerati de manera virtual junto a Charly Alberti y Zeta Bosio en el escenario.

Lee además
El Dueto Albur llega con toda su música andino-colombiana al Auditorio Juan Victoria video
El sábado 11 de octubre

El Auditorio Juan Victoria se llenará de música andino-colombiana de la mano de Dueto Albur
abel pintos cumple 30 anos con la musica y un artista sanjuanino formo parte de su homenaje
Talento local

Abel Pintos cumple 30 años con la música y un artista sanjuanino formó parte de su homenaje

El show, anunciado para el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, promete ser una experiencia inmersiva con tecnología de última generación. No se trata de un tributo ni de una repetición de Gracias Totales: no habrá invitados ni reemplazos de guitarra o voz. La figura de Cerati será recreada digitalmente a partir de grabaciones originales, con su voz y guitarra intactas.

Según adelantaron los productores, Ecos ofrecerá un repertorio con los clásicos de Soda y algunas rarezas nunca antes interpretadas en vivo. El concepto toma inspiración de la experiencia de ABBA con hologramas, pero con un nivel tecnológico superior: la recreación de Cerati reaccionará en tiempo real a la puesta de luces y al movimiento del escenario.

El espectáculo está pensado para estadios cerrados, con campo de pie para el público más joven y plateas para quienes prefieran vivirlo sentados. La producción está a cargo de PopArt, con Adrián Taverna en sonido y Caíto Lorenzo en lo visual, dos históricos colaboradores de la banda.

Las entradas saldrán a la preventa este martes 30 de septiembre a las 10, exclusivamente en el sitio del Movistar Arena, con un beneficio para clientes de Banco Galicia y cuotas sin interés.

Aunque por ahora solo se confirmó una fecha, se espera que la alta demanda sume más funciones en Buenos Aires y que el show llegue también a Chile, Colombia, Perú y otros países de Latinoamérica.

Desde el entorno de la banda admiten que habrá críticas por “revivir” a Cerati en escena, pero defienden la propuesta como una manera de mantener vivo el legado de Soda Stereo y acercarlo a nuevas generaciones.

“Cada disco tuvo detractores —explican—. Ecos no será la excepción. Pero quien quiera verlos de nuevo, o por primera vez, tendrá en este show la oportunidad de hacerlo”.

Seguí leyendo

"Devoción", la zamba a la Difunta Correa de Diego Villegas que nació de un milagro y representa a miles

'Como el sol y la luna': el arte, la inclusión y la poesía, entrelazados en una propuesta única

Antonio de la Rúa apareció en el recital de Shakira en Nueva York: ¿hay segunda parte?

El viaje interior de Juanse Arano: "Raíz del Alma" florece en la Sala Auditorium del TB

More Rial, contra las cuerdas: podría quedar presa

Operaron al hijo de Wanda Nara por un grave problema de salud

Al rescate del alma de los barrios: Free Khalo desentierra la esencia de San Juan en 'Zona Cero'

Viviana Canosa contó que tuvo una apasionada noche con un artista internacional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Dueto Albur llega con toda su música andino-colombiana al Auditorio Juan Victoria video
El sábado 11 de octubre

El Auditorio Juan Victoria se llenará de música andino-colombiana de la mano de Dueto Albur

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana
Violencia

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa. 
Accidente

Una nena de 2 años fue atropellada por un remis que se dio a la fuga en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una por una, mirá las 44 movilidades que rematarán en San Juan
Caja de Acción Social

Una por una, mirá las 44 movilidades que rematarán en San Juan

Marcelo Orrego y Silvia Fuentes este lunes en la primera entrega de netbooks a estudiantes, en el Velódromo de Pocito.
Plan estatal

El Ministerio de Educación de San Juan prepara una nueva compra de computadoras: para quiénes

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Le revisamos el celular a Alejandro Gómez: su amor por sus hijas y sus particulares stickers de perritos
Paren en Off

Le revisamos el celular a Alejandro Gómez: su amor por sus hijas y sus particulares stickers de perritos