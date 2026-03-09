lunes 9 de marzo 2026

Lo dicen los astros

Alergia a los trámites: estos 3 signos del zodiaco detestan la burocracia

Mientras que algunos tienen la paciencia de un santo para foliar documentos, estos tres signos prefieren saltar al vacío antes que esperar el sello de una oficina pública o privada.

Por Mario Godoy
Hay signos que se ponen muy locos con la burocracia.



¿Hay algo más frustrante que una fila interminable, un formulario por triplicado o el clásico "vuelva usted mañana"? Para la mayoría es un mal necesario, pero para ciertos signos del zodiaco, la burocracia es su peor enemigo.



1. Aries: El impaciente por excelencia

Aries vive bajo el lema "lo quiero ahora". Al ser un signo de fuego regido por Marte, su energía es impulsiva y directa.

  • El conflicto: Para un Aries, un trámite de tres pasos es una declaración de guerra.

  • La reacción: Si el sistema es lento, Aries se frustra visiblemente. No es raro verlos suspirando fuerte en la fila o intentando "hackear" el proceso para terminar antes. Su tiempo es oro y no están dispuestos a malgastarlo en esperas estériles.

2. Sagitario: El espíritu libre encadenado

El arquero del zodiaco valora la libertad por encima de todas las cosas. La burocracia, con sus reglas rígidas y sus paredes grises, representa todo lo que Sagitario detesta: el estancamiento.

  • El conflicto: Sagitario ve la vida como una aventura; llenar un formulario de impuestos es lo opuesto a la aventura.

  • La reacción: Suelen ser los más distraídos con las fechas de vencimiento y los requisitos legales. Para ellos, los trámites son "cadenas invisibles" que les quitan tiempo para explorar el mundo.

3. Acuario: El rebelde con causa

Acuario no odia la burocracia por impaciencia, sino por principios. Como el signo más innovador y disruptivo, ve los procesos burocráticos como sistemas obsoletos que deberían haber sido reemplazados por tecnología hace décadas.

  • El conflicto: No soporta la lógica de "se hace así porque siempre se ha hecho así".

  • La reacción: Es el que cuestionará al empleado sobre por qué no se puede hacer el trámite online o por qué piden una fotocopia del DNI si ya tienen el original. Acuario sufre cuando el sistema carece de lógica.

