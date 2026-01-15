jueves 15 de enero 2026

Lo dicen los astros

Buscadores de adrenalina: los 3 signos que dominan el turismo aventura

Hay signos que necesitan el riesgo y el contacto con lo salvaje para sentirse verdaderamente vivos.

Por Mario Godoy
El turismo aventura es felicidad pura para algunos de los signos del zodíaco.

Para algunos signos, las vacaciones perfectas consisten en una hamaca paraguaya y un cóctel frente al mar. Pero para otros, el descanso solo llega cuando el pulso se acelera. El turismo aventura ha experimentado un auge global, y la astrología tiene una explicación para esto: hay personalidades que necesitan el riesgo y el contacto con lo salvaje para sentirse verdaderamente vivos.

Estos son los tres signos del zodiaco que, por su naturaleza impulsiva y física, siempre eligen el camino menos transitado y la experiencia más extrema.

1. Sagitario: El explorador incansable

Sagitario es el viajero por excelencia del zodiaco. Regido por Júpiter, su búsqueda de significado se traduce en movimiento constante. No viajan para "ver" lugares, sino para experimentarlos con todo el cuerpo.

  • Su estilo de aventura: Sagitario no teme a lo desconocido. Es el signo que se apunta a una expedición por la selva o a un retiro de supervivencia en un país remoto.

  • Destino ideal: Trekking de varios días en la Patagonia o safaris fotográficos en África. Para ellos, cuanto más lejos y difícil sea el acceso, mejor.

2. Aries: El adicto a la adrenalina

Como primer signo del zodiaco, Aries es pura energía de inicio y fuego. No tienen paciencia para los itinerarios lentos o los museos concurridos; ellos necesitan acción inmediata y retos que pongan a prueba su valentía.

  • Su estilo de aventura: Prefieren deportes que impliquen velocidad o riesgo controlado. Si hay competencia o un desafío físico de por medio, Aries será el primero en la fila.

  • Destino ideal: Paracaidismo en Nueva Zelanda, rafting en ríos de clase IV o escalada en roca. Necesitan sentir el "subidón" de dopamina para desconectar de la rutina.

3. Escorpio: El amante de lo extremo y lo profundo

A diferencia de los signos anteriores, la motivación de Escorpio es emocional y psicológica. Este signo de agua busca experiencias que los transformen. Les atrae lo misterioso, lo que está oculto y lo que desafía sus propios límites de resistencia.

  • Su estilo de aventura: Se inclinan por actividades que requieran concentración mental y un toque de misterio. No buscan solo el riesgo, sino la inmersión total en entornos imponentes.

  • Destino ideal: Buceo en cuevas profundas, expediciones nocturnas por volcanes activos o montañismo de alta complejidad. Buscan situaciones donde puedan conectar con su fuerza interior.

