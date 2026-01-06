martes 6 de enero 2026

Lo dicen los astros

Los favoritos del laburo: estos 3 signos tienen un carisma especial para conquistar a sus jefes

Desde la lealtad inquebrantable hasta la innovación disruptiva, estos estos signos cuentan con los perfiles que todo directivo desea tener en su empresa.

Por Mario Godoy
Hay signos que son preferidos de sus jefes por distintos motivos.

En el dinámico mundo laboral de hoy, la eficiencia ya no es lo único que cuenta; la visión y la armonía son piezas clave. Según expertos en astrología organizacional, existen tres signos que, por sus rasgos de personalidad, suelen encabezar la lista de "preferidos" en cualquier organigrama.

Desde la lealtad inquebrantable hasta la innovación disruptiva, estos son los perfiles que todo directivo desea tener en su primera línea de mando.

1. Capricornio: El pilar de la confiabilidad

Para un jefe, Capricornio es el empleado "seguro". Su respeto por la estructura y su enfoque incansable en las metas lo convierten en el activo más estable de cualquier empresa.

  • Por qué los aman: Son extremadamente disciplinados. Si un jefe asigna una tarea a un Capricornio, puede darla por hecha con la más alta calidad y dentro del plazo previsto.

  • El valor añadido: Su capacidad para gestionar crisis sin perder la cabeza y su compromiso absoluto con la visión de la compañía.

2. Acuario: El motor de la innovación

A diferencia de los perfiles tradicionales, Acuario es el favorito de los jefes que buscan transformación. Es el signo que trae las ideas del futuro al presente.

  • Por qué los aman: Su mente funciona de forma distinta; siempre encuentran soluciones creativas y fuera de la caja (out of the box) que a nadie más se le ocurrirían.

  • El valor añadido: Son expertos en tecnología y tendencias. Un jefe valora a Acuario porque este signo evita que la empresa se quede obsoleta, impulsando siempre la modernización.

3. Libra: El estratega de las relaciones

Un jefe sabe que el talento técnico no sirve de nada si el equipo está dividido. Aquí es donde Libra se vuelve indispensable para la dirección.

  • Por qué los aman: Poseen una inteligencia emocional superior. Son capaces de comunicar noticias difíciles con suavidad y de mediar en tensiones entre compañeros, aliviando la carga de gestión del jefe.

  • El valor añadido: Su gran capacidad para las relaciones públicas y el trato con clientes difíciles, logrando acuerdos donde otros solo ven conflictos.

