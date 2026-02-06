viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A disfrutar

¡Bien cargada y surtida!: el Teatro Sarmiento presentó la agenda de febrero con propuestas para toda la familia

Incluye propuestas innovadoras, grandes producciones y experiencias únicas que invitan a disfrutar del teatro durante el verano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante el mes de febrero, el Teatro Sarmiento ofrece una variada programación que combina espectáculos infantiles, musicales y conciertos internacionales, pensados para públicos de todas las edades.

Lee además
Imagen ilustrativa.
Panorama

Por atrasos de pagos del PAMI a farmacias, peligra la entrega de medicamentos en San Juan
caso branka motors: la empresa no se presento y fracaso la conciliacion en defensa al consumidor
Sin solución

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor

El domingo 8, a las 20:00 hs se presenta “Sueños de Guerreras, el Secreto del Mar”. El espectáculo combina música, danza y actuación en una historia llena de emoción, suspenso y humor, donde princesas, piratas y villanos protagonizan una aventura que invita a dejarse llevar por la imaginación. Como diferencial, la puesta incorpora performances de guerreras K-Pop en vivo, aportando energía, ritmo y un lenguaje actual que conecta con el público infantil y juvenil. Las entradas pueden adquirirse en: entradaweb.com.

El sábado 14, a las 17:00 hs, llega “Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios”. Un musical de gran despliegue visual que combina música, humor y magia. Basado en el universo K-Pop, narra la historia de un grupo de talentosas chicas que, en pleno auge de su carrera, deben enfrentarse a los Saya Boys, un misterioso equipo de “demonios” musicales. Entradas disponibles en: tuentrada.com

El jueves 19, a las 21:30 hs, “The Platters” llega al Teatro Sarmiento. Una de las agrupaciones más emblemáticas de la historia de la música, en el marco de su gira internacional por Argentina. Una noche única marcada por el romance y las armonías vocales que consagraron al grupo en las décadas del 50 y 60, con clásicos inolvidables como Only You, The Great Pretender, Smoke Gets in Your Eyes y Twilight Time. Las entradas se encuentran a la venta en: entradasweb.com.ar

El viernes 20, a las 19:00 hs y a las 21:30 hs, se presenta “Candlelight: Tributo a Coldplay” y “Candlelight: Lo Mejor de Hans Zimmer”. La propuesta es una experiencia sensorial única que reinventa la música clásica. Con miles de velas, una atmósfera íntima y una cuidada selección musical, el público podrá disfrutar de las canciones de Coldplay como nunca antes. Las entradas se encuentran a la venta en: feverup.com

FUENTE: Sí San Juan

Temas
Seguí leyendo

Quiniela sanjuanina: un apostador ganó más de $5 millones

Paso de Agua Negra: a pesar de que casi no estuvo cortado, su uso muestra una caída del 30%

Los fenómenos que se verán en el cielo de San Juan este febrero y los mejores días para ir a los observatorios

Susto en una escuela de San Martín: encontraron una serpiente

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

El padre Rómulo Cámpora asumirá al frente de Nuestra Señora de Luján

San Juan Enamora: la feria de emprendedores se adelanta al Día de los Enamorados

Atención conductores: vuelve el corte preventivo en la Ruta 141 y no se podrá pasar en toda la noche

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
caso branka motors: la empresa no se presento y fracaso la conciliacion en defensa al consumidor
Sin solución

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor

Por Juan Ortiz

Las Más Leídas

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Díaz, colaborando en el operativo.
Chile

Heroico acto de una sanjuanina en La Serena, en el rescate de 13 personas en el mar

Te Puede Interesar

Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, destacó que el acuerdo con Estados Unidos puede facilitar inversiones y financiamiento para minería, energía e infraestructura en la provincia.
La visión del gobierno provincial

Qué gana San Juan con el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos: cobre y otros dos sectores clave

Por Elizabeth Pérez
Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor
Sin solución

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor

Imagen ilustrativa.
Panorama

Por atrasos de pagos del PAMI a farmacias, peligra la entrega de medicamentos en San Juan

Liberaron al señalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la misa de Omega
UFI Genérica

Liberaron al señalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la "misa" de Omega

Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales