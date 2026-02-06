¡Bien cargada y surtida!: el Teatro Sarmiento presentó la agenda de febrero con propuestas para toda la familia

Durante el mes de febrero, el Teatro Sarmiento ofrece una variada programación que combina espectáculos infantiles, musicales y conciertos internacionales, pensados para públicos de todas las edades.

El domingo 8, a las 20:00 hs se presenta “Sueños de Guerreras, el Secreto del Mar”. El espectáculo combina música, danza y actuación en una historia llena de emoción, suspenso y humor, donde princesas, piratas y villanos protagonizan una aventura que invita a dejarse llevar por la imaginación. Como diferencial, la puesta incorpora performances de guerreras K-Pop en vivo, aportando energía, ritmo y un lenguaje actual que conecta con el público infantil y juvenil. Las entradas pueden adquirirse en: entradaweb.com.

El sábado 14, a las 17:00 hs, llega “Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios”. Un musical de gran despliegue visual que combina música, humor y magia. Basado en el universo K-Pop, narra la historia de un grupo de talentosas chicas que, en pleno auge de su carrera, deben enfrentarse a los Saya Boys, un misterioso equipo de “demonios” musicales. Entradas disponibles en: tuentrada.com

El jueves 19, a las 21:30 hs, “The Platters” llega al Teatro Sarmiento. Una de las agrupaciones más emblemáticas de la historia de la música, en el marco de su gira internacional por Argentina. Una noche única marcada por el romance y las armonías vocales que consagraron al grupo en las décadas del 50 y 60, con clásicos inolvidables como Only You, The Great Pretender, Smoke Gets in Your Eyes y Twilight Time. Las entradas se encuentran a la venta en: entradasweb.com.ar

El viernes 20, a las 19:00 hs y a las 21:30 hs, se presenta “Candlelight: Tributo a Coldplay” y “Candlelight: Lo Mejor de Hans Zimmer”. La propuesta es una experiencia sensorial única que reinventa la música clásica. Con miles de velas, una atmósfera íntima y una cuidada selección musical, el público podrá disfrutar de las canciones de Coldplay como nunca antes. Las entradas se encuentran a la venta en: feverup.com

