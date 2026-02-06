Quiniela sanjuanina: un apostador ganó más de $5 millones

La suerte volvió a sonreír en San Juan. Un apostador acertó el premio mayor de la Quiniela Oficial y se llevó más de cinco millones de pesos en el sorteo nocturno, realizado el 5 de febrero. El ticket ganador fue vendido en una agencia del departamento Rawson .

El Premio Mayor de la Quiniela Oficial de San Juan tuvo un ganador en el sorteo Nocturno Nº 13842, correspondiente al 5 de febrero de 2026. El monto entregado fue de $5.040.000, bajo la modalidad tradicional con el número 02 a la cabeza.

Según informó la Caja de Acción Social, el ticket ganador fue vendido en la Agencia N.º 301, ubicada en el departamento Rawson, lo que generó expectativa entre los vecinos de la zona, que ahora aguardan saber quién fue el afortunado o la afortunada.

Además del premio principal, el sorteo incluyó la modalidad Redoblona, que contempló el 02 a la cabeza y el 02 entre los cinco primeros números, incrementando el atractivo del juego nocturno.

Desde la organización recordaron un dato clave para el ganador: el premio prescribe el 17 de febrero de 2026, por lo que es fundamental presentarse a tiempo con el ticket correspondiente para poder cobrar el dinero.